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Seksenler dizisi yeni sezondan ilk kareler! Seksenler ne zaman başlıyor?

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SİNEMA TV  | 13.09.2019 02:52 | Son Güncelleme

Seksenler dizisi yeni sezon bölümleriyle ekrana dönüyor. 3 yıllık aradan sonra TRT 1'de yeni sezonuyla yayınlanacak Seksenler'in oyuncuları fotoğraf çekimlerinde buluştu. Seksenler'in yeni sezonundan ilk kareler de yayınlandı. Peki Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak?

Seksenler dizisi yeni sezondan ilk kareler! Seksenler ne zaman başlıyor?

TRT 1’in fenomen dizisi Seksenler ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Birol Güven’in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay’ın oturduğu sevilen dizi Seksenler’in Ekim ayında izleyici karşısına çıkarılması planlanıyor.

Başrollerinde Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Ayşe Tolga, Yasemin Çonka, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner ve Berat Yenilmez gibi isimlerin yer aldığı dizinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. TRT 1'in sevilen dizisi Seksenler'in afiş çekimlerinden ilk kareler yayınlandı.

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Geçtiğimiz haftalarda okuma provaları için 3 yıl aradan sonra buluşan oyuncalar, bu sefer afiş çekimleri için tekrar bir araya geldi.

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Dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.

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Gündelik hayatı anlatan, bugünlerde kaybolmak üzere olan değerleri eskiden olduğu gibi kayıt altına almaya devam eden Seksenler'in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Osman Büyükercan ve sürpriz isimler yer alıyor.

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Yayınlandığı dönem büyük beğeni toplayan, ardından tekrarlarıyla takip edilmeye devam eden dizi, yine eski sıcaklığında hikayeleri izleyici ile buluşturacak. Seksenler, usta oyuncu kadrosuna dahil olacak yeni isimlerle de farklı maceralar sunacak.
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OKUMA PROVASI YAPILDI
Seksenler’in yenilenen dekoru için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken oyuncular da Birol Güven’in ev sahipliğinde senaryo çalışması ve okuma provası yapmaya başlamış durumda. Yeniden bir arada olmanın heyecanını yaşayan oyuncular TRT 1 ekranında izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

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Seksenler, yeni bölümleriyle yakında TRT 1’de...

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