Seksenler'in Elvan'ı Begüm Öner 10 kilo verdi

2 yıl sonra izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlanan “Seksenler” dizisinde rol alan Begüm Öner son haliyle dikkat çekti.

Dizinin yeni bölümleri için sıkı bir diyet yapan oyuncu 10 kilo verdi. Begüm Öner instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarından bir hayli beğeni topluyor.

SEKSENLER NE ZAMAN?

Seksenler ekim ayından itibaren her gün TRT 1’de yayınlanacak. Seksenler’in kadrosunda; Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Kemal Kuruçay, Tolunay Donat, Hakan Bulut, Betül Berk, Suzan Kardeş, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Hacı Ali Konuk, Onur Dilber, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol ve Osman Büyükercan yer alıyor.



