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Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner bu sefer banyodan paylaştı

17.10.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem seksi balerin pozları nedeniyle dünyanın dört bir yanından tepki toplayan güzel model Kendall Jenner, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Çıplak pozlarıyla dikkat çeken Kendall Jenner, bu defa banyodan iç çamaşırlı paylaşım yaptı.

Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner bu sefer banyodan paylaştı

26 yaşındaki ünlü model Kendall Jenner, banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner banyodan paylaştı

Kendall Jenner, geçtiğimiz yıllarda verdiği seksi balerin pozlarıyla, eleştirilerin hedefinde yer almıştı. Balerinler, Kendall Jenner'ın mesleklerini bir seks objesine dönüştürdüğünü öne sürerek isyan etti. Suskunluğunu bozan Kendall Jenner, balerinlere saygı duyduğunu belirterek, ''Beni kimse işimi yapmaktan alıkoyamaz'' demişti.

Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner bu sefer banyodan paylaştı

İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündemi meşgul eden Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çırılçıplak poz vermişti.

Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner bu sefer banyodan paylaştı

Instagram'da 260 milyon takipçisi bulunan Kendall Jenner, yalnızca güzelliğiyle değil, kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor.

Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner bu sefer banyodan paylaştı

Kendall Jenner, 2018 yılında Forbes'ın açıkladığı verilere göre 'Dünyanın En Çok Kazanan Modeli' sıfatına layık görülmüştü.

Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner bu sefer banyodan paylaştı

Aşk hayatıyla da gündeme gelen Kendall Jenner, yakın zaman önce Bella Hadid'in kardeşi Anvar Hadid ile beraberlik yaşadı.

Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner bu sefer banyodan paylaştı

Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin bu birlikteliğe onay vermediği öne sürülmüştü.

Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner bu sefer banyodan paylaştı

Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner bu sefer banyodan paylaştı


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