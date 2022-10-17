Seksi pozlarına tepki yağmıştı! Kendall Jenner bu sefer banyodan paylaştı

26 yaşındaki ünlü model Kendall Jenner, banyodan iç çamaşırlı pozunu paylaştı.

Kendall Jenner, geçtiğimiz yıllarda verdiği seksi balerin pozlarıyla, eleştirilerin hedefinde yer almıştı. Balerinler, Kendall Jenner'ın mesleklerini bir seks objesine dönüştürdüğünü öne sürerek isyan etti. Suskunluğunu bozan Kendall Jenner, balerinlere saygı duyduğunu belirterek, ''Beni kimse işimi yapmaktan alıkoyamaz'' demişti.

İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündemi meşgul eden Kendall Jenner, Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a çırılçıplak poz vermişti.

Instagram'da 260 milyon takipçisi bulunan Kendall Jenner, yalnızca güzelliğiyle değil, kazandığı paralarla da adından söz ettiriyor.

Kendall Jenner, 2018 yılında Forbes'ın açıkladığı verilere göre 'Dünyanın En Çok Kazanan Modeli' sıfatına layık görülmüştü.

Aşk hayatıyla da gündeme gelen Kendall Jenner, yakın zaman önce Bella Hadid'in kardeşi Anvar Hadid ile beraberlik yaşadı.

Bella ve Gigi Hadid kardeşlerin bu birlikteliğe onay vermediği öne sürülmüştü.



