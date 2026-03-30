Sel suları taşıdı: Şehir akrep istilasına uğradı, 500 kişi hastanelik oldu!

2021’de Mısır’ın çöl kenti Aswan, tarihin en sıra dışı doğa olaylarından birine sahne oldu. Şehir, saatler süren sağanak yağmur ve dolu sonrası sel felaketiyle karşılaştı. Nil Nehri taşınca sokaklar nehre döndü. Arabalar ve binalar zarar gördü, elektrik sistemi çöktü.

SUDAKİ ELEKTRİK AKIMINDAN VEFAT ETTİLER

Sel sularına kapılan elektrik hatları ölüm tuzaklarına dönüştü. 3 asker elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Felaket bununla da sınırlı kalmadı. Sel nedeniyle yuvalarından çıkan zehirli akrepler ve yılanlar şehre yayıldı. Fat-tailed akreplerin zehirleri sinir sistemini etkileyebiliyor ve bazı durumlarda saatler içinde ölümcül olabiliyordu.

YÜZLERCE İNSAN HASTANEDE

Yaşanan kaos sırasında 503 kişi akrep sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Şehirdeki uzman ekiplerin anti-zehirleri sayesinde herkesin hayatta kaldığı bildirildi.

Yetkililer, vatandaşları evlerinde kalmaları ve ağaçlardan uzak durmaları konusunda uyardı.