SELAHADDİN EYYUBİ 3. BÖLÜM İZLE! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi son bölümde ne oldu? Yeni bölüm konusu

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi yeni bölüm ekranı sorgulanmaya başladı. İlk bölümüyle yayın hayatına merhaba diyen dizide Uğur Güneş Selahaddin Eyyubi’yi canlandırıyor. Dizi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'nin hikayesini anlatıyor. Peki, Selahaddin Eyyubi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte son bölüm özeti...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NEDİR?

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'yi anlatıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin oyuncuları arasında, Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, ve Seda Yıldız gibi isimler yer alıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM KONUSU

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin 2. bölümünde:

Turanşah'ın aldığı yanlış karar, savaşın seyrini değiştirmiş, Şehinşah'ı da ölümün eşiğine getirmiştir. Askalan'daki olaylar Zengi Devleti'nde kargaşaya yol açarken, Hac Yolu'nun güvenliği de tehlikeye girmiştir. Yaşanan bu hadise Selahaddin’in divanda yargılanmasına sebep olurken diğer taraftan büyük sırrı açılmaya doğru ilerletiyordur. Askalanlılar, yaşadıkları kayıp nedeniyle Selahaddin'i suçlayacak ve Zengilere hesap soracaktır. Selahaddin, bir yandan divan üyelerinin, diğer yandan Askalanlılar’ın baskısı altında zorlu bir mücadele verecektir. Haçlılarla mücadelesine devam ederken artık daha stratejik davranmak zorundadır. Fakat Selahaddin’in Haçlılardan önce başı devlet divanıyla büyük derttedir. Zira Askalan’a divanın olumsuz kararına rağmen gitmişti. Şimdi divan kararını çiğnemekten yargılanacaktır. Acaba Selahaddin masumiyetini kanıtlayabilecek midir? Gizemli sır açığa çıkacak mıdır? Ve Süreyya, tüm bu olayların ardından Selahaddin'e yeniden güvenebilecek midir?

SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM KONUSU

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin 3. bölümünde:

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 3. BÖLÜMÜ İZLE!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 3. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.







