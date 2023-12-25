SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜM İZLE EKRANI! Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi yeni bölüm konusu nedir? İşte son bölüm özeti ve TRT 1 yayın akışı

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi yeni bölüm ekranı sorgulanmaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen dizide ünlü oyuncu Uğur Güneş Selahaddin Eyyubi’yi canlandırıyor. Sevilen dizi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'yi anlatıyor. Peki, Selahaddin Eyyubi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte yeni bölüme dair detaylı bilgiler...

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ KONUSU NEDİR?

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisi, 1169 ile 1193 yılları arasında Suriye ve Mısır Sultanlığı yapan ve Eyyubiler devletini kuran Büyük Kumandan Selahattin Eyyubi'yi anlatıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin oyuncuları arasında, Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, ve Seda Yıldız gibi isimler yer alıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM KONUSU

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin 5. bölümünde:

Askalan’ı fetheden ve Müslümanlara büyük acılar yaşatan Gabriel, Selahaddin’le girdiği düelloda ölmüştür. Tekrar hayata dönen Nureddin ise oldukça öfkelidir. Buna sebep olanları cezalandırmak için harekete geçer ve Nusreddin’e hain ithamında bulunarak idamına karar verir. Viktorya kaçmaya devam ederken Selahaddin’in onları Haçlılardan önce yakalaması gerekiyordur. Fakat Viktorya hiç beklenmedik birinin eline geçer ve bütün dengeler altüst olur. Öte yandan Selahaddin’i zorlu bir engel daha bekliyordur: Gregor adındaki vahşi bir savaşçı ağabeyi Gabriel’in intikamını almaya ant içmiştir. Gregor’un saçtığı vahşetlere karşılık olarak Sultan Nureddin ve Selahaddin Askalan’ı kuşatma kararı alırlar. Fakat bu hiç kolay olmayacaktır. Sultan Nureddin’i saray içinde nasıl krizler bekliyordur? Yeni bir düşmanla karşı karşıya gelen Selahaddin kuşatmada başarılı olabilecek midir?

SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM KONUSU

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi dizisinin 6. bölümünde:

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 6. BÖLÜMÜ İZLE!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin 6. bölümü TRT 1 ekranlarının yanı sıra TRT 1'in resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 ARALIK 2023 PAZARTESİ

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:10 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:00 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:10 Yerli Dizi

04:50 Seksenler

06:10 Kapanış







