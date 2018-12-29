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Selami Şahin’in ağabeyi hayatını kaybetti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.12.2018 20:31 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Selami Şahin'in ağabeyi Ahmet Şahin, hayatını kaybetti.

Selami Şahin’in ağabeyi hayatını kaybetti!

Selami Şahin'in büyük ağabeyi Ahmet Şahin, hayata gözlerini yumdu. Şahin’in cenazesi yarın (30 Aralık Pazar) öğlen namazına müteakiben Vatan Caddesi'ndeki Murat Paşa Camii'den kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Selami Şahin, "Bu acı günümde arayıp başsağlığı ileten ve yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Merhumun cenazesi yarın (30 Aralık Pazar) Fatih Murat Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.


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