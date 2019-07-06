MAGAZİN

Selami Şahin, oğluyla aşk yaşayan Didem Soydan'la tanıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Manken Didem Soydan ile Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin aşk yaşamaya başladı. Şahin, Soydan'ı babası Selami Şahin'le de tanıştırdı. İki tarafın keyifli dakikaları da kameralara yansıdı.

Selami Şahin, oğluyla aşk yaşayan Didem Soydan'la tanıştı

Ünlü model Didem Soydan, usta sanatçı Selam Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Çeşme'de tatil yapan çift, ilişkilerini bir ileri seviyeye de taşıdı. Lider Şahin, Didem Soydan'ı babası Selami Şahin ile tanıştırdı.

usta-sanatci-selami-sahin-ogluyla-ask-yasayan-12216175_6136_m

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Son olarak uzun bir süre şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, gönlünü Didem Soydan'a kaptırdı. Didem Soydan, geçtiğimiz hafta tatilinin bir bölümünü sevgilisi Lider Şahin'in ortağı olduğu Çeşme'de bulunan mekanda geçirdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Arkadaş grubuyla zaman geçiren çiftten Şahin, yeni aşkını babasıyla da tanıştırdı. İkilinin ortaya çıkan fotoğrafında birbirlerine bakışları da dikkatlerden kaçmadı.

usta-sanatci-selami-sahin-ogluyla-ask-yasayan-12216175_1152_m

İREM DERİCİ TANIŞTIRMIŞTI

Öte yandan Didem Soydan ve Lider Şahin'i şarkıcı İrem Derici tanıştırmıştı. Lider Şahin ve İrem Derici de yaklaşık bir sene aşk yaşamışlar hatta bu süreçte Derici ile Selami Şahin birlikte şarkı bile söylemişti.

usta-sanatci-selami-sahin-ogluyla-ask-yasayan-12216175_2967_m

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Meryem Uzerli'den derin dekolteli paylaşımMeryem Uzerli'den derin dekolteli paylaşım
Gülse Birsel'in tatil paylaşımına beğeni yağdı!Gülse Birsel'in tatil paylaşımına beğeni yağdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan magazin selami şahin Lider Şahin

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Merkez Bankası Başkanı görevden alındı! İşte yerine atanan isim

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına CHP'den ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararları

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

Berna Laçin 'linçe hazırım' diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Podyuma çıktı! Cesur tercihler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meryem Uzerli'den derin dekolteli paylaşım

Meryem Uzerli'den derin dekolteli paylaşım

Gülse Birsel'in tatil paylaşımına beğeni yağdı!

Gülse Birsel'in tatil paylaşımına beğeni yağdı!

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan mayolu paylaşım

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'dan mayolu paylaşım

Süreyya Yalçın neon bikinisiyle şov yaptı!

Süreyya Yalçın neon bikinisiyle şov yaptı!

Tuba Büyüküstün'den doğum gününde Unicef çağrısı

Tuba Büyüküstün'den doğum günü çağrısı

Müge Boz ve Caner Erdeniz, Bali'de balayında

Ünlü çiftten balayı paylaşımları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.