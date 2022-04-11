Selami Şahin saç itirafı! "Darbe yediğim için..."

Şarkıcı İrem Derici, eski aşkı Lider Şahin'in babası Selami Şahin'den veto yemişti. 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk olan popçu, söz ve müziği Selami Şahin'e ait olan 'Oh Olsun' isimli şarkısını okumuştu.

"BENİM ŞARKIMI OKUYAMAZ"

Eski gelin adayının kendi şarkısını okuduğunu gören Şahin'in, program yapımcısına ihtarname gönderdiği haberleri çıkmıştı. Usta sanatçının "İrem benim şarkımı okuyamaz" dediği ileri sürülmüştü.

"İREM DERİCİ'YE KARŞI DEĞİLİM"

Ünlü söz yazarı ve besteci, bu konunun sorulması üzerine "Arkadaşlar bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ben İrem Hanım'a karşı değilim. Kim olursa olsun benimle bir mutabakat imzalamadan hiçbir şarkımı bir yerde okuyamaz" dedi.

"O KONUYU ÇOCUKLARIMA SORUN"

Basın mensuplarının "Sosyal medyada daha önce ailenizin yaşadığı sorunlar nedeniyle ihtarname çektiğiniz söyleniyor" hatırlatması üzerine Selami Şahin, "Benim kimseyle yaşadığım bir sorun yok. O konuyu çocuklarıma sorun" şeklinde konuştu.

AİLEDEN ONAY ÇIKMADI!

İrem Derici, Rıza Esendemir ile boşandıktan sonra Lider Şahin ile aşk yaşamış ancak ikilinin mutluluğu bir yıl sürmüştü. Lider Şahin'in annesi Didem Şahin'in ilişkiye onay vermediği ileri sürülmüştü. Anne Didem Şahin, “Horozumu saldım çayıra tavuğu olan düşünsün” sözleriyle oğlunun ilişkisine tepki göstermiş, bu sözler uzun süre konuşulmuştu.

"ÜÇÜNCÜ KEZ İSTEMEYE GİTTİM"

Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayınlanan “Dur Bi Dinle” isimli programının bu haftaki konuğu Selami Şahin oldu. Samimi açıklamalarda bulunan sanatçı, 37 yıllık eşi Didem Şahin’le nasıl tanıştığını da anlattı ve eşinin ailesinin önce büyük zorluk çıkardığını söyledi:

“Biz sanatçıya kız vermeyiz dediler. Üçüncü kez istemeye gittim, babası ‘Bu adamı seviyor musun?’ dedi. Cevap yok! ‘Cevap vermediğine göre seviyor, verdim gitti’ dedi.”

"KAFAMA DARBE YEDİĞİM İÇİN BİR YERDE SAÇ VAR, BİR YERDE YOK"

Nişan yüzüklerini Zeki Müren’in taktığını anlatan Şahin, oğlu Lider doğduğunda sanatçının hediye olarak 30 altın verdiğini söyledi. Usta sanatçı, sohbetin bir bölümünde, 1980’li yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayata nasıl tutunduğunu da anlattı. Otomobiline kamyon çarptığını söyleyen Şahin, o korkunç anları şöyle anlattı:

“Caddebostan’a giderken önümüze kamyon fırladı. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Elimi alnıma koyarak, başımı korumuşum, yoksa ölecektim. Kolumu keseceklerdi neredeyse. Lider bir yaşındaydı daha. Kafama darbe yediğim için bir yerde saç var, bir yerde de yok.”

ADINI MÜZİK TARİHİNE YAZDIRDI

Selami Şahin'in hayat hikâyesi Antakya’da Suriye sınırındaki bir köyde fakir bir ailenin çocuğu olarak başladı. Bin bir macerayla İstanbul’a geldi. Hem hayatta kalmaya hem de keşfedilmeye çabaladı. Emekleri boşa gitmedi, Türkiye’nin en başarılı müzisyenlerinden biri olarak adını müzik tarihimize yazdırdı. ‘Özledim’, ‘Seninle Başım Dertte’, ‘Gitme Sana Muhtacım’, ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’ gibi sayısız hite imza attı.

