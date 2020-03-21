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Selami Şahin uyarılara uymadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 14:07 | Son Güncelleme

Selami Şahin, koronavirüsü salgını sebebiyle yaşlıların evde kalması ve sosyal mesafeyi koruması gerektiğine dair uyarılara uymadı.

Selami Şahin uyarılara uymadı!

Selami Şahin geçtiğimiz gün Bebek'de yüz maskesi yarım takılı şekilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Son zamanlarda Türkiye’yi de etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebi ile sokakların ciddi derecede boşalmış olmasını fırsat bilen Şahin’i görenler şaşkınlığa uğradı.

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SOSYAL MESAFE TANIMADI

71 yaşındaki şarkıcı uzmanların ve yetkililerin özellikle 60 yaş üzeri vatandaşların dışarı çıkmaması yönündeki uyarılarını dinlemediğini gösterdi. Şahin, dışarı çıktı ve ve sosyal mesafeyi, hayranları ile fotoğraf çektirerek deldi.

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Anahtar Kelimeler:
selami şahin, koronavirüs,

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koronayı perukla bıyıktaki boyayla kandıramazsın selami emmi..
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