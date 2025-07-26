Selçuk Bayraktar'dan yerli WhatsApp müjdesi! "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu

Selçuk Bayraktar, Teknofest girişimci gençleri tarafından geliştirilen X'e rakip olacak NEXT Sosyal uygulamasını kullanıma sundu. Platformda haber, yaşam, gündem, teknoloji gibi içerikler bulunuyor.
Kullanıcılar içeriklerini görsel, metin, video ve anket formatında paylaşabiliyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uygulamanın deneme sürümünde olduğunu açıkladı.
NEXT Sosyal'de bir kullanıcının 'Abi bize Whatsapp yap' mesajını alıntılayarak O da hazır, kullanıyoruz hatta...yakındır...' ifadelerini kullandı. Yerli WhatsApp müjdesini verdi.
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