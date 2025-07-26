Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Selçuk Bayraktar'dan yerli WhatsApp müjdesi! "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu

X'e (Twitter) rakip yerli NEXT Teknofest Sosyal uygulamasını kullanıma sunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli Whatsapp için çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

Selçuk Bayraktar'dan yerli WhatsApp müjdesi! "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu

Selçuk Bayraktar, Teknofest girişimci gençleri tarafından geliştirilen X'e rakip olacak NEXT Sosyal uygulamasını kullanıma sundu. Platformda haber, yaşam, gündem, teknoloji gibi içerikler bulunuyor.

Selçuk Bayraktar dan yerli WhatsApp müjdesi! "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu 1

Kullanıcılar içeriklerini görsel, metin, video ve anket formatında paylaşabiliyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uygulamanın deneme sürümünde olduğunu açıkladı.

YERLİ WHATSAPP MÜJESİ

NEXT Sosyal'de bir kullanıcının 'Abi bize Whatsapp yap' mesajını alıntılayarak O da hazır, kullanıyoruz hatta...yakındır...' ifadelerini kullandı. Yerli WhatsApp müjdesini verdi.

Selçuk Bayraktar dan yerli WhatsApp müjdesi! "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başka bir uçağa çarpmamak için düşüşe geçti! Yolcular yerlerinden fırladı, yaralılar var!Başka bir uçağa çarpmamak için düşüşe geçti! Yolcular yerlerinden fırladı, yaralılar var!
280 gram doğdu, yaşama ihtimali sıfırdı! Minik bedeniyle rekor kırdı280 gram doğdu, yaşama ihtimali sıfırdı! Minik bedeniyle rekor kırdı

Anahtar Kelimeler:
whatsapp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 'O fayda 7 büyüklüğünde deprem olacak mı?' sorusu yanıt buldu

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 'O fayda 7 büyüklüğünde deprem olacak mı?' sorusu yanıt buldu

ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki...

ÖTV zammı ikinci eli vurdu! İlandaki fiyatlar öyle bir değişti ki...

Selçuk Bayraktar "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu

Selçuk Bayraktar "Kullanıyoruz" diyerek duyurdu

Binlerce vaka bildirildi, hastaneler doldu taştı! Çin'de virüs paniği...

Binlerce vaka bildirildi, hastaneler doldu taştı! Çin'de virüs paniği...

280 gram doğdu, yaşama ihtimali sıfırdı! Minik bedeniyle rekor kırdı

280 gram doğdu, yaşama ihtimali sıfırdı! Minik bedeniyle rekor kırdı

Genç kızla öpüştü, müstehcen fotoğraf mahkemede ortaya çıktı

Genç kızla öpüştü, müstehcen fotoğraf mahkemede ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.