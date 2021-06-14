Selçuk Tekay kimdir, kaç yaşında neden vefat etti? Hayatını kaybeden keman virtüözü Selçuk Tekay'ın biyografisi...

'Beraber yürüdük biz bu yollarda', 'Vurgun' başta olmak üzere pek çok başarılı eserleriyle bilinen usta müzisyen Selçuk Tekay hayatını kaybetti. Sanatçının acı haberini ünlü sanatçı Emel Sayın sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Habder sonrası Selçuk Tekay kimdir, Selçuk Tekay neden vefat etti soruları merak edildi. Peki Selçuk Tekay kimdir, kaç yaşında neden vefat etti?

SELÇUK TEKAY KİMDİR?

1953 senesinde Kars Kağızman'da dünyaya gelen Selçuk Tekay, Vefa Lisesi ve Konsevatuvar eğitiminden sonra Emin Ongan, Feridun Darbaz, Teoman Önaldı gibi hocalarla çalışmıştır. 100'e yakın albüm yönetmenliğini üstlenmiş olan Tekay, Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Muazzez Abacı,Emel Sayın, Bülent Ersoy ve daha pek çok başarılı sanatçının hem sahne, hem de albüm çalışmalarını yönetmiştir.

Tekay, 1991 yılında 'Vurgun' isimli bestesiyle 1992 senesinde "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ile ve 1993 senesinde "Yorgunum dostlarım" isimli eserleriyle "Altın Kelebek Yılın Bestecisi Ödülü"nü almaya hak kazanmıştır. Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın diğer besteleri arasında; 'Unuturum Diye Yorma Kendini'', ''Yorgunum'', ''Aradığın Aşkı Buldun Mu'' gibi şarkılar yer almakta.