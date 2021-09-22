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Selçuk Yöntem 'tost fotoğrafı' davasını kazandı! İşte tazminat tutarı...

22.09.2021 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, Selçuk Yöntem'in, tost yerken çekilen bir fotoğrafını menüsünde izinsiz şekilde kullanan kafeden kazandığı tazminatı onadı. Temyiz itirazı reddedilirken, usta sanatçının kazandığı tazminat belli oldu.

Selçuk Yöntem 'tost fotoğrafı' davasını kazandı! İşte tazminat tutarı...

İstanbul'da bir kafe, Selçuk Yöntem'in tost yerken çekilen fotoğrafını menüsünde izinsiz kullandı. Aynı fotoğrafın bir dergide de kullanıldığını fark eden Yöntem, kafe sahibi hakkında tazminat davası açtı.

Usta sanatçının avukatı, "müvekkilinin Türkiye'nin en önemli tiyatro ve sinema oyuncularından biri olduğunu, davalıya ait kafede yemek yerken çekilen çok uygunsuz bir fotoğrafının kafenin menü, reklam ve tanıtımlarında, Magazin Gazetecileri Derneği ödül töreni mecmuasında kullandığını" öne sürdü. Yöntem'in avukatı, "davalının bu yolla davacının kafenin daimi bir müşterisi olduğu algısı yarattığını, sosyal medyada bu fotoğraf nedeniyle davacı ile alay edildiğini, bu nedenle davacının maddi ve manevi zarara uğradığını" savundu.

"REKLAMA İHTİYACIMIZ YOK"

Davalı kafenin vekili, "ortada bir eserin, haksız kullanımın söz konusu olmadığını, Magazin Gazetecileri Derneği'nin mecmuasında yer alan resmin davalıdan habersiz şekilde yayınlandığını, davacının bazı resimlerinin dükkan içinde kullanılan menülerde yer aldığını ancak mahkeme aracılığıyla yapılan tespitten sonra imha edildiğini, kafenin tanınmış bir işletme olduğunu, reklama ihtiyaç duymadığını" savunarak, davanın reddini istedi.

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Kapatılan İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 5 Şubat 2016'da kafe sahibinin Yöntem'e 284 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Temyiz üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 284 bin TL'lik maddi tazminatı fazla bularak, yerel mahkemenin kararını bozdu.

DOSYA İKİNCİ KEZ YARGITAY'A GELDİ

Yargıtay'ın bozma ilamına uyularak yapılan yeniden yargılamada, İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacının fotoğrafının izin alınmaksızın dergi reklamında kullanımı için 80, menülerdeki kullanım için 20 olmak üzere toplam 100 bin TL maddi, davacının kişilik haklarının zarar gördüğü gerekçesiyle de 50 bin TL manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verdi.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin bu kararının da temyiz edilmesi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olması ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmaması nedeniyle temyiz itirazlarını reddederek, yerel mahkeme hükmünü oy birliğiyle onadı.


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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Yöntem
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