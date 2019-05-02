Selçuklu başkenti Konya'nın 'asırlık alışveriş merkezi' Melike Hatun Çarşısı

Eskiden sadece değişik yerleşim yerlerinden gelen kadınların pazarcılık yaptığı bir alan durumunda olan çarşının günümüzde kimlik değiştirdiğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

Kapalı bir pazar olan Tarihi Melike Hatun Çarşısı'nın ikinci ve üçüncü katlarından aşağıyı izlemek ise ziyaretçilere farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Çarşıda köy ve beldelerinde yetiştirdikleri ürünleri satmak için bekleyen kadınları görmek ise artık pek mümkün olmuyor.

"Adı üzerinde 'Kadınlar Pazarı'. Şimdi görüyoruz ki maalesef kadınlar yok denecek kadar az. Aslına dönüp pazarda daha çok kadının pazarcılık yapmasını isterdim. İhtiyaç sahibi kadınlar olabilir, bahçesinde yetiştirdiği sebze ve meyveyi satmak isteyen kadınlar olabilir, burada ticaret yaparlarsa bu durum bizi mutlu eder. Eskiden insanlar bahçelerinde ne yetiştirirse onu burada satarlardı. Kiraz ve elmadan tutun da domates ve bibere kadar, ürettikleri her şeyi burada satarlardı. Bu insanlar da genellikle gerçek ihtiyaç sahipleri olurdu"

'GÜNÜMÜZDE BURASI ALIŞVERİŞ MERKEZİ GİBİ'

Aktaş, merkezi konumu ve kapalı bir mekan olması dolayısıyla çarşının ticari canlılık açısından alışveriş merkezleri ile yarıştığını belirtti.

"Günümüzde burası alışveriş merkezi gibi. Son yıllarda pazar özelliğinden uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Eskiden insanlarımız buraya evlerinde kuruttukları meyveleri getiriyordu. Ev yapımı reçeller burada satılırdı. Eskiden tamamen organik ürünler satılırdı. Hadim ve Bozkır gibi ilçelerin köylerinden otobüslerle gelenlerin kuru üzüm, pekmez, bal, reçel gibi ürünlerini sattıkları yerdi. Şimdi modernleşti ve AVM'lerle yarışır hale geldi. Burası şehrin merkezi. En önemli özelliği; son derece işlek bir yerde bulunması. Bu özeliğini hala koruyor"