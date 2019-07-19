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Selden kaçan kaplan eve sığındı

Betül Kurucu Betül Kurucu
DÜNYA  | 19.07.2019 08:15 | Son Güncelleme

Hindistan’da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel sonrası bir kaplan bölgedeki bir eve sığındı.

Assam eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, hayvanların da yaşamını olumsuz etkiledi. Assam Vahşi Yaşam Parkı’nda hayvanlar, yağışların neden olduğu selden kurtulmak için parkı terk etmek zorunda kaldı. Yerel medya bir Bengal kaplanının parka 200 metre uzaklıkta bir eve sığındığını yazdı. Yüzde 95’inin sular altında kaldığı parktan kaçan kaplanın aç olduğu ve bu yüzden eve sığındığı bildirildi. Ev sahibinin, kaplanı, komşularının attığı çığlık sayesinde fark ettiği ifade edilirken; orman yetkililerinin kaplanı sakinleştirmeye çalıştığı ve güvenli bir yere almak için çaba sarf ettiği bildirildi. Ayrıca yetkililer, 30 vahşi hayvanın meydana gelen sel sonucu öldüğünü duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan sel

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kaplan kedigillerin en iri hayvanıdır. doğada özgürce yetişenlerin dev gibi cüssesi var. hayvanat bahçelerinde hayvanlar delirtiliyor. ağızları yok nasıl dertlerini söylesinler. bir kaplan görmüştüm hayvanat bahçesinde hayvan artık insan davranışlarına tepki vermiyor sadece öfkeli biçimde volta atıyor küçük ve beton zeminli kafesinde. yazık yapmayın şu hayvanlara şu eziyeti. hayvanat bahçesine gidenlerin de suçu. o pis kokuda ve üzgün hayvanların karşısında eğlenmeyi başarıyorsanız yazıklar olsun.
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