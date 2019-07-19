Selden kaçan kaplan eve sığındı

Assam eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, hayvanların da yaşamını olumsuz etkiledi. Assam Vahşi Yaşam Parkı’nda hayvanlar, yağışların neden olduğu selden kurtulmak için parkı terk etmek zorunda kaldı. Yerel medya bir Bengal kaplanının parka 200 metre uzaklıkta bir eve sığındığını yazdı. Yüzde 95’inin sular altında kaldığı parktan kaçan kaplanın aç olduğu ve bu yüzden eve sığındığı bildirildi. Ev sahibinin, kaplanı, komşularının attığı çığlık sayesinde fark ettiği ifade edilirken; orman yetkililerinin kaplanı sakinleştirmeye çalıştığı ve güvenli bir yere almak için çaba sarf ettiği bildirildi. Ayrıca yetkililer, 30 vahşi hayvanın meydana gelen sel sonucu öldüğünü duyurdu. (DHA)
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