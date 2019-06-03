Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Amerika’da bulunduğu süre zarfında eşi Hamdi Alkan ile boşanacağı iddialarına adı karışan Selen Görgüzel Alkan, ziyareti sırasında yaptığı paylaşımla bu konuları konuşmak istemediğini ve tatilde olduğunu belirtmişti. Selen Hanım, Amerika tatilinin bittiğini kısa bir süre önce çıkardığı single çalışması için çektirdiği fotoğraflardan birini kullanarak duyurdu. Ancak Selen Görgüzel Alkan, ‘Hoşgeldim’ notuyla paylaştığı bu karesine hiç beklemediği bir yorum aldı.

“SIKICI VE BASİT DEĞİL Mİ?”

Aralarında Pınar Altuğ Atacan gibi çok sayıda ünlü isim bu kareye yorumda bulunurken içlerinden bir tanesi son derece ilginçti… Selen Görgüzel Alkan’ın paylaştığı fotoğrafa “Yatarak poz vermek, vahşice korkunç bakarak poz vermek, gerçekten çok sıkıcı ve basit değil mi? Gerçekten yatmaktan sıkılmadınız mı? Bir de insanı döver gibi bakışlarınız inanın komik” yorumunu yapan bir takipçisi Alkan’dan “O zaman bakıp gülün siz de” cevabını aldı.





