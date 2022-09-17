Selen Görgüzel'den Hamdi Alkan açıklaması! "Kimsenin soyadına ihtiyacım yok"

2014 yılında hayatlarını birleştiren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz mart ayında yollarını ayırdı. Haklarında uzun süredir ayrılık dedikoduları çıkan çift, Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Görgüzel önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Instagram hesabından "Alkan" soyadını kaldıramadığı için yeni bir hesap açan Görgüzel, "Yıllar önce o soyisim ile mavi tik verilmişti, ben değiştirmek istedim fakat talebim kabul edilmedi. Ben de yeni hesap açtım" dedi. Görgüzel ayrıca, "Kimsenin soyadına ihtiyacım yok. Bittikten sonra o soyismi taşımamın bir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

"HAMDİ BENİ SİLMİŞ"

Hamdi Alkan ile boşanmanın ardından hiç konuşmadıklarını söyleyen Selen Görgüzel, "Hamdi beni Instagram’dan silmiş ve engellemiş. Ben gayet medeni şekilde ayrıldığımızı düşünüyordum ama galiba öyle olmadı." demişti.

