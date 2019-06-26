Selen Görgüzel’in cenazede fotoğrafını çeken Hamdi Alkan'dan savunma

Yönetmen Hamdi Alkan'ın cenazede eşi Selen Görgüzel’in fotoğrafını çekmesi olay oldu. Hamdi Alkan 'bu kurgu haberdir' dedi, Selen Görgüzel ise 'Enis Fosforoğlu'nun belgeselini yapacağız, bu karelere ihtiyacımız var' açıklamasını yaptı.

Canlı yayına bağlanan Hamdi Alkan kendini şu sözlerle savundu:

"Biz bunu nerede paylaştık? Sizin meslektaşlarınızı bunu paylaşarak bizi linç ediyorlar. Bu beyefendi benim eşimin babası kadar sevdiği bir insan. Ben çektim. Kendi babamı da çektim. siz çekmeyebilirsiniz, bu sizi ilgilendirir mi? Bunu kimse engelleyemez. bunu magazinciler servis ediyorlar, burada linç var. Biz onlarla mahkemede hesaplaşacağız. Arkama geçip fotoğraf çekiyorlar.

'BENİM EŞİM BABASI GİBİ SEVDİĞİ ADAMI KAYBETTİ'

Bu adam 15 gündür hastanede, neden tenezzül edip haber yapılmıyor? Bu adamın tiyatroları 20-30 kişiye oynarken neden haber yapılmadı? Benim eşim burada acılı. Benim eşim babası gibi sevdiği adamı kaybetti.

Benim de babamın tabutuyla fotoğrafım var. Babamın saçını da kestim, saklıyorum. Bu haber değildir. Bu kurgulanmış haberdir, bu kötü bir haberdir. Bizi linç ediyorlar, dünyanın bedduasını alıyorum. Cengiz yazmış bugün köşesinde... Beni tanıyan insanlara soruyorum. Hamdi bunu yapar mı?