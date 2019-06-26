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Selen Görgüzel’in cenazede fotoğrafını çeken Hamdi Alkan'dan savunma

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2019 10:52 | Son Güncelleme

Yönetmen Hamdi Alkan, Enis Fosforoğlu'nun tabutuna kapanıp gözyaşı döken oyuncu eşi Selen Görgüzel’in fotoğrafını çekti, ortalık karıştı. Eleştiri oklarının hedefi haline dönüşen ünlü çift, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve kendisini savundu.

Selen Görgüzel’in cenazede fotoğrafını çeken Hamdi Alkan'dan savunma

Yönetmen Hamdi Alkan'ın cenazede eşi Selen Görgüzel’in fotoğrafını çekmesi olay oldu. Hamdi Alkan 'bu kurgu haberdir' dedi, Selen Görgüzel ise 'Enis Fosforoğlu'nun belgeselini yapacağız, bu karelere ihtiyacımız var' açıklamasını yaptı.

Canlı yayına bağlanan Hamdi Alkan kendini şu sözlerle savundu:

"Biz bunu nerede paylaştık? Sizin meslektaşlarınızı bunu paylaşarak bizi linç ediyorlar. Bu beyefendi benim eşimin babası kadar sevdiği bir insan. Ben çektim. Kendi babamı da çektim. siz çekmeyebilirsiniz, bu sizi ilgilendirir mi? Bunu kimse engelleyemez. bunu magazinciler servis ediyorlar, burada linç var. Biz onlarla mahkemede hesaplaşacağız. Arkama geçip fotoğraf çekiyorlar.

'BENİM EŞİM BABASI GİBİ SEVDİĞİ ADAMI KAYBETTİ'

Bu adam 15 gündür hastanede, neden tenezzül edip haber yapılmıyor? Bu adamın tiyatroları 20-30 kişiye oynarken neden haber yapılmadı? Benim eşim burada acılı. Benim eşim babası gibi sevdiği adamı kaybetti.

Benim de babamın tabutuyla fotoğrafım var. Babamın saçını da kestim, saklıyorum. Bu haber değildir. Bu kurgulanmış haberdir, bu kötü bir haberdir. Bizi linç ediyorlar, dünyanın bedduasını alıyorum. Cengiz yazmış bugün köşesinde... Beni tanıyan insanlara soruyorum. Hamdi bunu yapar mı?

Ben rahmetlinin cenazesinde 20 kişiyi gördüm. Uyarmadım, ben uğraşmam. Bu kurgulanmış bir haber.

Ben bunu sosyal medyada paylaşsaydım, yerden göğe kadar haklı olurdunuz. Bu fotoğrafı paylaşan arkadaş ne niyetle paylaşıyor?"

'ENİS FOSFOROĞLU BİR DAHA ÖLMEYECEK'

Selen Görgüzel ise şunları söyledi:

"Enis Fosforoğlu bir daha dünyaya gelmeyecek. Bir daha ölmeyecek. Biz Enis Hocamın belgeselini yapacağız. Bu karelere ihtiyacımız var. Benim eşim koleksiyoner... O kadar usta isimlerin öyle özel kareleri var ki, şaşırırsınız. Biz bunu çerçeveletmek için çekmedik, bir jelatinin altına koymak için çekmedik. Yarın öbür gün fotoğraflara bakarken, anlatırken 'Böyle büyük bir adamdı' diyeceğiz. Bu konu ile gündeme geldiğim için hicap duyuyorum."

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