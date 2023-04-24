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Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel 2. Sayfa'da

24.04.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. Ünlü isim, müge Anlı ve Gülşen Yüksel ile magazin gündemini değerlendirdi. Peki, Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in hayatı ve biyografisi...

Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel 2. Sayfa'da

Selen Görgüzel, 24 Nisan 2023 Pazartesi günü 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in konuğu oldu. Selen Görgüzel arama motorlarında günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İşte Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel hakkında merak edilenler...

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışarak başlamış olan Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlamıştır. Henüz 18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 senesinde ilk eşinden ayrılmıştır. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı bulunmaktadır.

Selen Görgüzel 1996 senesinde İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başlamıştır. Bu ilk adım sonrasında çeşitli kanallarda da, kendi hazırlayıp sunduğu programlarla planlarını hayata geçirmiştir. Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer almıştır. Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturmuş olduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanınmıştır.

Selen Görgüzel 2017 senesinin yaz sezonunda ise Star TV'nin sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıkmıştır.

2. SAYFA'NIN KONUĞU SELEN GÖRGÜZEL VE HAMDİ ALKAN NEDEN BOŞANDI?

55 yaşındaki ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bu yıl tek celsede sona ermişti.

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