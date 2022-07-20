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Selena dizisinin Müstesna teyzesi Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

20.07.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena dizisi yaklaşık 13 yıl önce final yapmasına rağmen oyuncularıyla halen gündeme geliyor. Dizide evin hizmetlisi Müstesna rolüne hayat veren Parla Şenol, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Selena dizisinin Müstesna teyzesi Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

Parla Şenol, bir zamanlara damga vuran Selena dizisinde evin hizmetlisi Müstesna teyze rolüyle seyircilerin belleğine kazındı. Son zamanlarda Instagram'ı aktif olarak kullanan Parla Şenol, tatil pozuyla gündeme geldi.

MAYOLU POZ VERDİ

66 yaşındaki tiyatrocu Parla Şenol mayolu pozunu paylaştı.

Selena dizisinin Müstesna teyzesi Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

Şenol'un o pozu takipçilerinden yaklaşık 33 bin beğeni aldı.

Selena dizisinin Müstesna'sı Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

Parla Şenol dikkat çekici sosyal medya pozlarıyla zaman zaman magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Selena dizisinin Müstesna teyzesi Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

Şenol en son Sen Çal Kapımı dizisindeki Yadigar Özcan rolüne hayat verdi.

Selena dizisinin Müstesna teyzesi Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

İşte Parla Şenol'un Instagram pozları...

Selena dizisinin Müstesna teyzesi Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

Selena dizisinin Müstesna teyzesi Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

Selena dizisinin Müstesna teyzesi Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

Selena dizisinin Müstesna teyzesi Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

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Anahtar Kelimeler:
selena
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