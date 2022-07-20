Selena dizisinin Müstesna teyzesi Parla Şenol'u bir de Instagram'da görün! Mayolu pozuyla beğeni topladı

Parla Şenol, bir zamanlara damga vuran Selena dizisinde evin hizmetlisi Müstesna teyze rolüyle seyircilerin belleğine kazındı. Son zamanlarda Instagram'ı aktif olarak kullanan Parla Şenol, tatil pozuyla gündeme geldi.
66 yaşındaki tiyatrocu Parla Şenol mayolu pozunu paylaştı.
Şenol'un o pozu takipçilerinden yaklaşık 33 bin beğeni aldı.
Parla Şenol dikkat çekici sosyal medya pozlarıyla zaman zaman magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
Şenol en son Sen Çal Kapımı dizisindeki Yadigar Özcan rolüne hayat verdi.
İşte Parla Şenol'un Instagram pozları...
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