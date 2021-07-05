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Selena Gomez bikinili pozlarıyla mest etti

05.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi güzellik markasını kuran Selena Gomez, şimdi de kendi tasarladığı bikini koleksiyonunun çıktığını duyurdu. Gomez verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.

Selena Gomez bikinili pozlarıyla mest etti

Rare Beauty ile kozmetik sektörüne giren Selena Gomez, arkadaşının bikini markası için yeni bir koleksiyon hazırladı. 28 yaşındaki şarkıcı, aynı zamanda kendi koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Instagram sayfasında çekilen fotoğraflardan bir kare paylaşan Gomez, koleksiyonun satışa çıktığını duyurdu.

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Amerikalı şarkıcı paylaşımının altına, “Arkadaşlarımın çabalarını kutlayabilme fırsatı bulduğum için minnettarım” yazdı.

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Mor rengin ağırlıkta olduğu bikinisi ve neon yeşili ojeleriyle dikkat çeken Gomez, kamera arkasından fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi.


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bikini Selena Gomez Instagram
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