Selena Gomez dört ay sonra sosyal medyaya döndü

Selena Gomez dört aylık aranın ardından sosyal medyaya döndü.

En son eylül ayından paylaşım yapan 26 yaşındaki şarkıcı, siyah beyaz üç fotoğraflı yeni paylaşımında hayranlarının yeni yılını kutladı.

Gomez, 24 Eylül’de yaptığı paylaşımda sosyal medyaya bir süre ara vereceğini söylemişti.

Gomez, “Benden haber almayalı epey oldu. Herkese mutlu yeni yıllar dilemek, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür etmek istedim” notunu paylaştı.

Gomez ayrıca, “Geçen yıl kesinlikle iç sesini dinleme, zorluklar ve büyüme yılı oldu. Size kim olduğunuzu ve nelerin üstesinden gelebileceğinizi gösteren zorluklardı bunlar. Bana güvenin, hiç kolay değildi, ama olduğum kişi ile gurur duyuyorum ve önümüzdeki yıl için sabırsızlanıyorum. Hepinizi seviyorum” mesajını yazdı.