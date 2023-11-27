Selena Gomez son haliyle gündemde! "Resmen 10 yaş yaşlanmış"

Bir süredir oyunculuk kariyerine odaklanan Selena Gomez'in yeni bir şarkıyla müzik piyasasına dönmesi herkesi sevindirmişti.

Instagram’da en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olan Selena Gomez şarkıları kadar paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Gomez son olarak paylaşımında yüzündeki değişimiyle dikkat çekti. Saç rengi ve makyajı da gündeme gelen şarkıcıyı beğenenler kadar beğenmeyenler de vardı.

Selena Gomez'e "Resmen 10 yaş yaşlanmış", "Bu kız neden kendiyle bu kadar oynuyor", "Yazık tanıyamadım" yorumları geldi.







