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  4. Selena ile hafızalara kazınan Sinem Kobal’dan flaş karar... Başrolde o var

Selena ile hafızalara kazınan Sinem Kobal’dan flaş karar... Başrolde o var

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.02.2024 07:46 | Son Güncelleme:
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Kenan İmirzalıoğlu ile evlenip çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara bir süre ara veren Sinem Kobal hakkında flaş iddia... Sinem Kobal’ın Selena dizisiyle sahneye döneceği gündemde.

Selena ile hafızalara kazınan Sinem Kobal’dan flaş karar... Başrolde o var

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin ve Leyla adından iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir çocuklarıyla ilgilendiği için ekranlara ara vermişti. Gelen teklifleri değerlendiren Kobal hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

2006 ile 2009 yılları arasında atv’de ekrana gelen ve kısa sürede fenomen olan Selena ile hafızalara kazınan Sinem Kobal’a ilginç bir teklif geldi.

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Birsen Altuntaş; "Kulislerden sızan bilgiye göre 6 yıl önce Youtube’a yüklenen ilk bölümü 24 milyon izlenen dizinin sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıkları başladı. Sinem Kobal’ın müzikalde başrolü oynaması gündemde…" dedi.

Sinem Kobal, Gökhan Keser, CansuDemirci, Zuhal Topal gibi isimlerin yer aldığı dizinin fanlarını bu iddia heyecanlandırdı.

Youtube


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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu
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