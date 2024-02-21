Selena ile hafızalara kazınan Sinem Kobal’dan flaş karar... Başrolde o var

Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan ve Lalin ve Leyla adından iki kızı olan Sinem Kobal bir süredir çocuklarıyla ilgilendiği için ekranlara ara vermişti. Gelen teklifleri değerlendiren Kobal hakkında flaş bir iddia gündeme geldi.

2006 ile 2009 yılları arasında atv’de ekrana gelen ve kısa sürede fenomen olan Selena ile hafızalara kazınan Sinem Kobal’a ilginç bir teklif geldi.

Birsen Altuntaş; "Kulislerden sızan bilgiye göre 6 yıl önce Youtube’a yüklenen ilk bölümü 24 milyon izlenen dizinin sahneye müzikal olarak uyarlanması için hazırlıkları başladı. Sinem Kobal’ın müzikalde başrolü oynaması gündemde…" dedi.

Sinem Kobal, Gökhan Keser, CansuDemirci, Zuhal Topal gibi isimlerin yer aldığı dizinin fanlarını bu iddia heyecanlandırdı.





