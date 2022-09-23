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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin seneler sonraki hali şaşırtıyor! "Bu Cansu'ya ne oldu?"

23.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin unutulmaz dizisi Selena'da Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'nin değişimi görenleri şaşırtıyor. Genç oyuncu, dizi sonrasında oyunculuğu bırakıp yurt dışına yerleşmişti. Senelerdir ortalıkta görünmeyen Cansu Demirci'nin son halini görenler "Cansu'ya ne olmuş?" demekten kendini alamadı.

Selena'nın Selin'i Cansu Demirci'nin seneler sonraki hali şaşırtıyor! "Bu Cansu'ya ne oldu?"

2006-2009 yılları arasında yayınlanan fantastik çocuk dizisi Selena'da Selin karakterini canlandıran Cansu Demirci'nin değişimi görenleri şaşırtıyor. Adanalı, Bir Zamanlar Anadolu'da, Tercih Formu ve Gurbette Aşk gibi pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü isim, oyunculuğu bırakmış ve yurt dışına yerleşmişti.

SELENA'NIN SELİN'İ CANSU DEMİRCİ'NİN SON HALİ ŞAŞIRTIYOR!

Demirci, 2014 senesinde ekrana gelen Gurbette Aşk dizisinden sonra oyunculuğa veda etmişti.

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St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'nu bitiren ünlü ismin, Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde üniversite eğitimi aldığı biliniyor.

Jacobs Üniversitesi'nde de yüksek lisansını tamamlayan genç oyuncu, henüz 12 yaşındayken oyunculuğa başlamış ve Sihirli Annem dizisinde Ceren'in okul arkadaşını canlandırmıştı.

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YURT DIŞINA EĞİTİM ALMAYA GİTMİŞTİ

Selena'da Selin'i canlandıran isim, yurt dışına eğitim almaya gitmişti. Ünlü ismin son hali ise görenleri şaşırttı.

Cansu Demirci'yi yıllar sonra gören kimi takipçi genç ismin hala aynı olduğunu söylerken, kimi takipçi "Cansu'ya ne olmuş böyle?" yorumunda bulundu.

İşte Selena'nın Selin'inin son hali...

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