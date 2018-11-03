Selim Demiroğlu öldürüldü

Şırnak'ta öldürülen 8 teröristen birinin örgütün sözde Cudi cephe sorumlusu olan ve turuncu kategoride aranan Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.
Ayrıntılar geliyor...
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