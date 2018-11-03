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Selim Demiroğlu öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:11 | Son Güncelleme

Şırnak'ta öldürülen 8 teröristen birinin turuncu kategoride aranan Selim Demiroğlu olduğu ortaya çıktı

Şırnak'ta öldürülen 8 teröristen birinin örgütün sözde Cudi cephe sorumlusu olan ve turuncu kategoride aranan Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

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Selim Demiroğlu şırnak

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
ALLAH BEREKET VERSİN DEVAMM DEVAMMMM
Öldürüldü ne ya ? Gebertildi, cehenneme postalandı, kuyruğu düğümlendi falan daha hoş durur bence
HADİYA ÖLDÜRÜLEN KİŞİ OYSA AILESINE TESLİM EDILIYIRMU YOK ETME O OLDUĞU YALANININ YUTTURUN
aksi bir durum varsa ölen yaşadığını ispat etsin. Eğer ki iddianız doğru ise ispatı kolay olur :)))
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