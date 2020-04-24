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Selin Ciğerci'den itiraflar! 'Mıncıklamayı seviyorlar'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 10:12 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci, YouTube’da yayınlanan 'Sansürsüz' programında duygusal bir itirafta bulundu.Ciğerci; "Hiç aklından geçmiyor mu? Keşke doğurganlık özelliğim olsaydı, bir evladım olsaydı diye” sorusuna bakın ne yanıt verdi?

Selin Ciğerci'den itiraflar! 'Mıncıklamayı seviyorlar'

‘Sansürsüz ve özgürce’ konuşma temalı YouTube programının son konuğu Selin Ciğerci oldu.

Cinsiyet değiştirip kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci (33), "Hiç aklından geçmiyor mu? Keşke doğurganlık özelliğim olsaydı, bir evladım olsaydı diye” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu her gün aklımda olan bir şey ama maalesef öyle bir özelliğim yok. Şu anda bak ezan okunuyor, Allah olmayanlara, çok isteyenlere gerçekten versin.”

Ciğerci kendini kıskananlara da "kimsenin kocasını elinden alacak değilim ya? Ben anlamam bu onların problemi" yanıtını verdi.

Sık sık hayranlarının kalçalarını ellemelerini, mıncıklamalarını soran sunucunun bu sorusuna ise Ciğerci "sevgiden de meraktan da oluyor yanıtını verdi.

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Ciğerci açıklamasında "Dans etmeyi çok seviyorum kadınların önünde dans ediyorum. Onlar da öyle latife yapıyorlar. Meraktan yapıyorlar; popom da..."

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BABAM BENİ KOVDU

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirdiği dönemde yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"O dönem aynada kendi görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu."

"Bende Taksim Harbiye'de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım. Tam 5 yıl ailemi görmedim. Tabi psikolojim falan kalmadı o arada. Sonra kardeşim beni gelip aldı, bana ev tuttu."

"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi."

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