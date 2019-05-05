Selin Ciğerci'den yıllar sonra gelen cinsiyet değişimi itirafı: Günah olduğunu...

Sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip olan ve Instagram hesabında 2 milyona yakın takipçisi bulunan Selin Ciğerci, İstanbul Havalimanına yapılan cami polemiğine katıldı. Yayınladığı videoda "Neden bu kadar zorunuza gitti?" diyerek cami yapımını eleştirenlere yanıt veren Selin Ciğerci, kişisel hayatı ile sorulan bir soruya da yanıt verdi.



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Bir takipçisinin sorduğu "Selin abla neden cinsiyet değiştirdin? O da günah" sorusu üzerine çok geçmeden yanıt veren Ciğerci, "Günah olduğunu biliyordum ama arada kalmak istemedim." diyerek şu açıklamada bulundu:

Herkesin günahı sevabı kendine: Kimliğimi aldım farklı şeyler yapmadım çok daha mutluyum. Evimde, işimde, ailemle dostlarımla edepli düzgün bir hayat yaşıyorum. Herkesin günahı sevabı kendine.

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