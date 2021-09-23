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Selin Ciğerci evlendi mi? Selin Ciğerci kiminle evlendi, eşi kim?

23.09.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci'nin İngiltere'de evlendiği haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'nin yeniden evlendiği iddiası, Selin Ciğerci'nin sevenlerini heyecanlandırdı. Selin Ciğerci'nin kiminle evlendiği merak konusu oldu.

Selin Ciğerci evlendi mi? Selin Ciğerci kiminle evlendi, eşi kim?

Geçtiğimiz haftalarda 2019 yılında dünyaevine girdiği Gökhan Çıra'dan sürpriz bir şekilde boşanan Selin Ciğerci hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Selin Ciğerci'nin İngiltere'de yeniden evlendiği öne sürüldü. Selin Ciğerci'nin kiminle evlendiği araştırılmaya başlandı. Selin Ciğerci'nin kiminle evlendiğine dair detaylar haberimizde...

SELİN CİĞERCİ EVLENDİ Mİ?

Onur Akay, Gökhan Çıra'dan aniden boşanarak magazin gündemini sarsan fenomen Selin Ciğerci'nin, İngiltere'de evlendiğini iddia etti.

Selin Ciğerci evlendi mi? Selin Ciğerci kiminle evlendi, eşi kim?

SELİN CİĞERCİ KİMİNLE EVLENDİ?

Katıldığı bir programda sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin evlendiğini iddia eden Onur Akay, Selin Ciğerci'nin İngiltere'de Türk asıllı biriyle evlendiğini öne sürdü.

Selin Ciğerci evlendi mi? Selin Ciğerci kiminle evlendi, eşi kim?

''SELİN'LE YENİDEN EVLENEBİLİRİZ''

Selin Ciğerci'nin "Tekrar evlenebilirim, Gökhan'la da barışabilirim. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin" sözleri, gözleri Gökhan Çıra'ya çevirmişti. Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin bu yorumuna ''Bu işler kısmet işleri. Ben de yeniden evlenebilirim, aşık olabilirim hayatın ne getireceğini bilemeyiz. Selin'le de yeniden anlaşıp evlenebiliriz yaşayıp göreceğiz. Ben de onun yokluğunu hissediyorum 10 senemiz beraber geçti" demişti.

Selin Ciğerci evlendi mi? Selin Ciğerci kiminle evlendi, eşi kim?

EVLİLİĞİ İHANET Mİ BİTİRDİ?

Gökhan Çıra'nın adı, Selin Ciğerci ile evli olduğu dönemlerde Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile anılmıştı. Selin Ciğerci ve Melisa Emirbayer, Instagram üzerinden canlı yayın açarak iddiaları yalanlasalar da, Ciğerci ve Emirbayer'in şüpheli tavırları, akıllarda soru işaretleri yaratmıştı.

Selin Ciğerci evlendi mi? Selin Ciğerci kiminle evlendi, eşi kim?

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdikten sonra milyonların tanıdığı biri oldu. Şöhret kapılarını aralayan Konyalı fenomen, "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün şirketi kurdu.

Selin Ciğerci evlendi mi? Selin Ciğerci kiminle evlendi, eşi kim?

Selin Ciğerci, 2019 yılında eski futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Çiftin nikah şahitleri arasında ünlü şarkıcı Demet Akalın da vardı.

Selin Ciğerci evlendi mi? Selin Ciğerci kiminle evlendi, eşi kim?

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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