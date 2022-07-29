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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığının sebebi ortaya çıktı! Mesajları ifşa oldu

29.07.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci defa nikah masasına oturmuştu. Çiftten flaş bir ayrılık açıklaması geldi. Boşanmayla ilgili ilk açıklamayı ise Selin Ciğerci yaptı. Ciğerci Instagram hesabından yaptığı paylaşımla boşanmaya dair resmi işlemlerin eylülde son bulacağını duyurdu. Boşanmanın sebebi merak konusu olurken, Gökhan Çıra'nın fenomen Kardeniz Kılıç'a attığı mesajlar ifşa oldu.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığının sebebi ortaya çıktı! Mesajları ifşa oldu

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın evlilikleri magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri. Ciğerci kendisinden 12 yaş küçük olan Çıra ile evliliğini 9 Eylül'de bitirmişti. Ancak ikili ayrılığa sadece 4 ay dayanabilmişti. Ünlü çift, 5 Ocak'ta yaptıkları paylaşımla barıştıklarını ilan etmiş ve gözlerden uzak yaşadıkları aşkın ardından 16 Mayıs 2022 tarihinde ikinci defa evlenmişti.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor! İşte ilk açıklamaSelin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanıyor! İşte ilk açıklama

Evlilik sonrası bir süredir ayrılık iddiaları magazin gündemini meşgul ederken Selin Ciğerci'den flaş bir açıklama geldi. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanacağını açıkladı.
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Ayrılığın sebebi merak konusu olurken, iddiaya göre Gökhan Çıra, şarkıcı Nez'in doğum gününde, TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç’a göz kırptı ve bu anlarda fenomenin storyisinde yer aldı.

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ÖNCE MESAJLARI SİLDİRMEK İSTEDİ...

Bunun üzerine Gökhan Çıra videonun silinmesi için Kılıç'a mesaj attı ve sonrasına bir şeyler ısmarlamak istedi.

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İddiaya göre Selin Ciğerci, bu mesajlaşmaya çok kızdı ve ikinci defa evlendiği Gökhan Çıra ile ayrılık kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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