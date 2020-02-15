Selin Ciğerci Instagram paylaşımıyla aşka geldi

Selin Ciğerci eşiyle olan fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Fotoğraf kısa sürede pek çok beğeni aldı.

Selin Ciğerci bu fotoğrafı "Buraya seninle ilgili ne yazsam yetersiz sen bana verilmiş en güzel hediyesin iyi ki 6 ay peşimde koştun 'Sevgilim ol' diye. Seni çok ama çok seviyorum sen kocaman yürekli aşk kazansın diye savaşan çok güçlü bir adamsın. İyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana kadar hep hayatındayım. Koca yürekli adam Gökhan Çıra. Güzel duyguları olan güzel yorum yapan herkese Allah herkese nasip etsin, kötü kalpli kotu yorum yapanlar çıksın sayfamdan." notuyla paylaştı.





