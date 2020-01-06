Selin Ciğerci kadınlar matinesinde coşturdu

Son dönemin fenomen isimlerinden Selin Ciğerci, İzmir’de sahneye çıktı.

Kadınlar matinesi kapsamında Bayraklı Nevizade’de konser veren Selin Ciğerci’yi sahnede İzmir ve çevresinden yaklaşık bin kadın izledi. Jophielle Kozmetik’in düzenlediği konserde hayranlarının büyük ilgisi karşısında mutluluk duyduğunu söyleyen Ciğerci, hareketli şarkılardan oluşan repertuvarını seslendirdi, masanın üzerine çıkarak dans etti. Etkinlikte Selin Ciğerci ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranları adeta izdiham oluşturdu.

Ciğerci’nin İzmirli kadınlar ile buluşmasını sağlayan yetkililer, "Mutlu kadın güzel kadındır sloganıyla çıktığımız yolda hem Türkiye’nin ilk nanoteknoloji kullanılarak üretilen göz çevresi kremini kadınlara tanıttık; hem de yeni yılı birlikte kutladık" dedi.



