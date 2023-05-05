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Selin Ciğerci'nin Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı! Bakın hikaye başına ne kadar alıyor

05.05.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fenomen Selin Ciğerci, Ala Tokel'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Programda çarpıcı açıklamalara imza atan Ciğerci Instagram'da story başında kazandığı ücreti açıkladı.

Selin Ciğerci'nin Instagram'dan kazandığı para dudak uçuklattı! Bakın hikaye başına ne kadar alıyor

Ünlü fenomen Selin Ciğerci cesur pozları ve iddialı açıklamaları ile sık sık gündem oluyor. Ala Tokel’in Youtube programına konuk olan Ciğerci’nin 15 saniyelik story karşılığında kazandığı ücret adeta dudak uçuklattı. Ciğerci story ücretinin 150 bin TL’ye kadar çıkabildiğini söyledi.

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Ala Tokel'in, story başına ne kadar aldığını sorması üzerine Selin Ciğerci "Ürüne göre değişiyor. Butikçilerden az alıyorum, takıcılardan az alıyorum. Markaya göre değişiyor. Kendi işimin patronu olduğum için esnaf olarak da ilerleyebiliyorum. Eskiden çok link atıyordum. Şimdi Burcu ile kavga ediyoruz. Gerçekten yoruldum artık. Sıkılıyorum da. Halime şükürler olsun da bazen sıkılıyorum. Bir de aynı güne topluyorum reklamları, kılık değiştir, saçını topla. Mesela sabah bir nevresim takımı çektim, ardından başka şeyler çektim. Evden çıkışım oldu 2 buçuk.” dedi.

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“Senin bu story'nin sallıyorum 40 bin lira etmesinin bir bedeli var arkada” diyen Tokel’e Ciğerci “Hayır 150 bin TL aldığım da oluyor” yanıtını verdi.

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