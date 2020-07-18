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Selin Ciğerci'nin mayolu pozuna hayranları beğeni yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 02:50 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomenliğinden iş hayatına geçen Selin Ciğerci, Bodrum'daki lüks villasında tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde kilo aldığı eleştirilerine yanıt veren Selin Ciğerci bu defa eşi Gökhan Çıra ile birlikte çekilen mayolu fotoğrafın paylaştı.

Selin Ciğerci'nin mayolu pozuna hayranları beğeni yağdırdı

Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, Bodrum'daki 2 milyon dolara satın aldığı yazlığında hem dinlenip hem de kendi çıkardığı kozmetik markasıyla ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bazı takipçilerinin kilo eleştirilerine yanıt veren Ciğerci, "Böyle olmak beni daha çok mutlu ediyor. Ben böyle seviyorum kendimi. İnat değil mi zayıflamıyorum, böyle kalacağım" yanıtını vermişti.

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Bodrum'dan sık sık paylaşımlar yapan Selin Ciğerci, son olarak ise eşi Gökhan Çıra'yla birlikte Marmaris'e gitti. Ciğerci plajda çekilen mayolu bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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Ciğerci'nin tatil pozuna takipçileri beğeni yağdırdı.

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