MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci transparanıyla poz verdi! Görenler "Bülent Ersoy'un gençliği sandım" dedi

Selin Ciğerci transparanıyla poz verdi! Görenler "Bülent Ersoy'un gençliği sandım" dedi

28.03.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yaşadığı linç girişimi sonrası işlerinin başına dönen Selin Ciğerci zayıfladıktan sonra cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Selin Ciğerci son olarak transparan tercihiyle adından söz ettirdi. Ciğerci'yi görenler, "Bülent Ersoy'un gençliği sandım" dedi.

Selin Ciğerci transparanıyla poz verdi! Görenler "Bülent Ersoy'un gençliği sandım" dedi

Konya'da açtığı güzellik salonu yüzünden protesto edilen ve zor günler geçiren Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Birçok kadına iş kapısı açan fenomen ve iş kadını sosyal medyada son halini paylaştı. Zayıflayıp estetikler yaptırdıktan sonra cesur pozlara imza atan Selin Ciğerci son olarak transparan seçimiyle adından söz ettirdi.

İddialı kıyafetiyle üst üste pozlarını paylaşan Selin Ciğerci'ye "Bülent Ersoy'un gençliği sandım birden" yorumları yağdı.

2

Soyunarak kazandığı para şoke etmişti! İç çamaşırlı poz tepki çekti Soyunarak kazandığı para şoke etmişti! İç çamaşırlı poz tepki çekti

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez şans verdikleri evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Selin Ciğerci bıçak altına yatmış ve yüzünde bazı değişiklikler yapmıştı.

1

Ciğerci diyeti ve sporu da bırakmıyor.

277782806_3128043114123043_3467330963202443801_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'ın unutulmaz yarışmacısı Sabriye Şengül'ü görenler tanıyamıyor! O artık bambaşka biri!Survivor'ın unutulmaz yarışmacısı Sabriye Şengül'ü görenler tanıyamıyor! O artık bambaşka biri!
İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayatİstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat
Göğüslerini tutarak söyledikleri şoke etti! "Çıkartıp verebilirsin"Göğüslerini tutarak söyledikleri şoke etti! "Çıkartıp verebilirsin"
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy Selin Ciğerci sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Korkutan deprem uyarısı! 3 levhanın kesiştiği bölgede gerilim yükseldi

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

Komşular terastan atlayıp eve girdi! Talihsiz bebek çöplerin içinde bulundu

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

İnce tartışma yaratan sözlerinden dolayı özür diledi: Üzerime çok gelindi

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti: 'Az kaldı...'

CHP'li aday adayı Fatma Yavuz'un FETÖ firarisi Hakan Şükür'e attığı tweet tepki çekti: 'Az kaldı...'

Transparan giyip mini etekli poz verdi

Transparan giyip mini etekli poz verdi

İlginizi Çekebilir

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.