Selin Ciğerci transparanıyla poz verdi! Görenler "Bülent Ersoy'un gençliği sandım" dedi

Konya'da açtığı güzellik salonu yüzünden protesto edilen ve zor günler geçiren Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Birçok kadına iş kapısı açan fenomen ve iş kadını sosyal medyada son halini paylaştı. Zayıflayıp estetikler yaptırdıktan sonra cesur pozlara imza atan Selin Ciğerci son olarak transparan seçimiyle adından söz ettirdi.

İddialı kıyafetiyle üst üste pozlarını paylaşan Selin Ciğerci'ye "Bülent Ersoy'un gençliği sandım birden" yorumları yağdı.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez şans verdikleri evliliklerini sonlandırmıştı. Boşanmanın ardından Selin Ciğerci bıçak altına yatmış ve yüzünde bazı değişiklikler yapmıştı.

Ciğerci diyeti ve sporu da bırakmıyor.





