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Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş iddia

13.07.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İkili birbirilerini Instagram'dan takibinden çıkarıp, fotoğraflarını sildi!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında flaş iddia

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti. Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı.

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Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortaklıkları da son bulmuştu.İkili ayrılığa yalnızca 4 ay dayanabildi. Ünlü çift, 5 Ocak 2022'de yaptıkları paylaşımla barıştıklarını duyurmuştu.

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İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Bir süre gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlenmişti.

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TAKİPTEN ÇIKIP, FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Kurban Bayramı tatilinde süpriz bir gelişme yaşandı. Ciğerci ve Çıra, Instagram'dan takipleşmeyi bıraktı. Çift, birlikte çekilmiş fotoğraflarını da kaldırdı.

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Ayrı ayrı tatil yaptıkları iddia edilen Ciğerci ve Çıra'nın bir kez daha ayrılık kararı aldığı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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