SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Selin Eyüpoğlu: Olimpiyat için çalışmalarıma evde devam ediyorum

Selin Eyüpoğlu: Olimpiyat için çalışmalarıma evde devam ediyorum

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 29.03.2020 11:20 | Son Güncelleme

Türkiye'yi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı ile temsil eden modern pentatlon sporcusu Selin Eyüpoğlu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çalışmalarına evinde devam ediyor.

Selin Eyüpoğlu: Olimpiyat için çalışmalarıma evde devam ediyorum

Genç yaşına rağmen Avrupa 2'nciliği bulunan ve uluslararası düzeyde derecelere imza atan 17 yaşındaki sporcu, özel beslenme programı ve antrenmanları dahilinde kondisyonunu koruyor. Koronavirüs salgını ile ilgili olarak tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısı yapan genç sporcu, "Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için hepimiz evlerimizde kalmalıyız. Bu yüzden ben de antrenmanlarıma evde devam ediyorum. Unutmayın hayat eve sığar, herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Modern pentatlonun 5 branştan oluştuğunu ve oldukça zorlu bir spor dalı olduğuna işaret eden Selin Eyüpoğlu, "Yüzme, koşu, atış, eskrim ve binicilikten oluşuyor. Her branş için farklı antrenörlerle çalışıyorum. Okul zamanı günde en az iki antrenman yapıyorum, okullar tatil olduğunda ise bu rakam günde 4-5 antrenmana çıkıyor" diye konuştu.

Koronavirüs salgınının yurtdışındaki yarışları da etkilediğinin altını çizen genç sporcu, "Bu sene 2 yarışmam, koronavirüs salgını sebebiyle iptal oldu. Bu sene yarışmalar iptal olsa da, önümüzdeki yıl için ve özellikle hayalim olan olimpiyatlar için çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
İlk espor kulübü kurulduİlk espor kulübü kuruldu
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avrupa koronavirüs Türkiye olimpiyat

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın meydan okumasını kabul etti!

F.bahçe'den, G.Saray'a dev transfer çalımı!

F.bahçe'den, G.Saray'a dev transfer çalımı!

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Atletico Madrid genç oyuncusunu kaybetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Ronaldo-Messi devri bitiyor mu?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dağistanlı boksör Khabib Nurmagomedov'dan Tony Ferguson maçı ile ilgili açıklama!

Dağistanlı boksör Khabib Nurmagomedov'dan Tony Ferguson maçı ile ilgili açıklama!

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Milli sporcumuz karantina altına alındı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
dikkat et abla koltuğu falan delecen aman ha :DDD
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Selin Eyüpoğlu: Olimpiyat için çalışmalarıma evde devam ediyorum

'Çalışmalarıma evde devam ediyorum'

İlk espor kulübü Başkent’te kuruldu

İlk espor kulübü kuruldu

Final maçları için federasyonun kararı bekleniyor

Final maçları için federasyonun kararı bekleniyor

Sporculara koronavirüs sürecinde psikoloji uyarısı

Sporculara koronavirüs sürecinde psikoloji uyarısı

Koronavirüs (Covid-19): Japon bakan, 'Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelenebilir' dedi

Koronavirüs (Covid-19): Japon bakan, 'Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelenebilir' dedi

Geoff Smedley koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Federasyon başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.