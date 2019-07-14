Selin Şekerci bikinili haliyle olay olunca kendi paylaştı

Sosyal medya hesaplarından şu sıralar tatilden paylaştığı pozları takipçilerinin beğenisine sunan Selin Şekerci, bikinili görüntülenince gündeme geldi.

Bodrum'da tatilde olan Şekerci, son haliyle konuşulunca sosyal medya hesabından bu konuya dair yorum yapmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabı Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Selin Şekerci, takipçileri tarafından kilo vermesi konusunda uyarı aldı. Bunun üzerine çıkan fotoğraflardan birini paylaşan oyuncu "Arkadaşlar saolsun beni fotoşopla zayıflatmışlar" diyerek haberleri ti'ye aldı.

Hızını alamayan Şekerci bir sonraki paylaşımında ise kilolu olduğu yönündeki eleştirilerle böyle dalga geçti.



