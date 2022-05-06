Selin Şekerci'den eski aşklarıyla ilgili flaş sözler! "Hepsi benim bebeklerim"

Güzel oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının doğum günü partisinden çıkarken görüntülendi. Özel hayatını çok fazla dışarı yansıtmayan güzel oyuncu, eski aşklarıyla ilgili muhabirlere ilginç bir açıklama yaptı.

"ÇOCUK İSTİYORUM"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şekerci geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda yaptığı ‘Çocuk istiyorum’ açıklamasıyla ilgili konuştu. “Anne olmayı çok istiyorum tabii ki” dedi.

"BEN AŞKA TÖVBE ETTİM"

“Bir baba adayı var mı peki?” sorusuna ise “Bir aday yok, ben aşka tövbe ettim. Aşk meşk yok” ifadelerinde bulundu.

ESKİ AŞKLARIYLA İLGİLİ SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

Bu kez “Eski ilişkilerinizde yaşamış olduğunuz acılardan dolayı mı bu kararı verdiniz?” sorusu geldi. Şekerci gülerek “Yok yok, hepsi benim bebeklerim” diyerek şaşkınlık yarattı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da göz kamaştıran güzel oyuncunun, Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunuyor.



