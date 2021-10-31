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Selin Şekerci'den sürpriz! 'Bir Garip Yolcuyum' yorumuyla büyüledi

31.10.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Yeşilçam’, ikinci sezonunun ilk beş bölümüyle izleyicilerle buluştu. Dizide Mine Cansu karakterine hayat veren başarılı oyuncu Selin Şekerci, Ajda Pekkan’dan Behiye Aksoy’a, Özdemir Erdoğan’dan Nilüfer’e pek çok duayen müzisyenden dinlediğimiz ‘Bir Garip Yolcuyum’u seslendirdi. Bu şarkının kaydı için stüdyoya da giren Şekerci, etkileyici performansıyla büyük beğeni topladı.

İlk sezonu büyük ses getiren ‘Yeşilçam’ın yeni sezonunun ilk beş bölümünü ekledi. Usta yönetmen Çağan Irmak’ın gözünden Türkiye tarihinin en unutulmaz dönemine izleyicileri yolculuğa çıkaran dizinin ikinci sezonunda herkesi büyük bir sürpriz karşıladı. Dönemin ünlü film aktrisi Mine Cansu’ya hayat veren Selin Şekercimikrofonun başına geçerek ‘Bir Garip Yolcuyum’adlı şarkıyı seslendirdi.

Selin Şekerci_Yeşilçam (2)

Söz ve müziği Yıldırım Gürses’e ait olan ve hem pek çok sinema filmi ile dizide yer verilen hem de müzik dünyasının sayısız usta isminin seslendirdiği şarkı, başarılı oyuncunun yorumuyla nostalji ruhunu yaşattı.

Şarkının kaydı için stüdyoya giren Selin Şekerci, onu da çok heyecanlandıran bu performans için şunları söyledi:

“Daha önce yer aldığım projelerde şarkı söylediğim sahneler oldu ama bu sefer teknik olarak çok daha farklı bir çalışma gerektiriyordu. Şarkıyı kaydetmeden önce o dönemde yapılmış şarkıları dinledim, kelimeleri kullanım şekilleri, artikülasyonları, bastıkları yerler o kadar farklı ve kendine özgü ki her detayıyla o dönemin hissini uyandırmayı başarabilmek için uğraşmak gerekti. Aranjesini Cüneyt Yamaner yaptı o dönemde; hangi enstrümanlar kullanılır, duygusu nasıl olmalıdır gibi unsurları kovaladık. Oyuncu olarak zaman makinesini tecrübe etmek gibi bir şey.”

Selin Şekerci_Yeşilçam (3)

Çağatay Ulusoy’un başrolde olduğu ve ona Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Bige Önal, Yetkin Dikinciler, Muhammet Uzuner, Bora Akkaş, Nilüfer Açıkalın, Hilmi Cem İntepe, Kanbolat Görkem Arslan, Taner Turan ve Güngör Bayrak’ın eşlik ettiği, Sibel Tuna’nın yapımcılığını üstlendiği Sunset Film imzalı ‘Yeşilçam’ın ikinci sezonunun ilk beş bölümü BluTV’de izlenebiliyor.

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Selin Şekerci
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