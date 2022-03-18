MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Şekerci'nin çocuk hasreti

Selin Şekerci'nin çocuk hasreti

18.03.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Selim ile ilişkisini sürpriz bir şekilde noktalama kararı alan Selin Şekerci, "Bir gün çocuk sahibi olmak için bir evlilik yapmayı düşünüyorum" dedi.

Selin Şekerci'nin çocuk hasreti

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Selin Şekerci (32), önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden oyuncu, "Hava yağmurlu, beklemeyin." diyerek, mekandan çıkıp, röportaj yaptı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Şekerci, "Hava kapalı ya, neşeli hissedeyim diye pembe giydim." ifadelerini kullandı.

3379527_272b22ad4af0056249c06fa0539ebd1f_640x640

Son dönemde bol bol senaryo okuduğunu dile getiren oyuncu, "Spor yapıyorum, aç kalıyorum. Çölyak (Gluten) hastalığım var benim. Ona göre besleniyorum." diyerek, günlük rutinini anlattı.

"OYUNCULUKLA İLGİLİ SINIRIM YOK"

Yakın zamanda ekranlara döneceğini belirten Selin Şekerci, "Ben biraz fazla iş seçiyorum. Ben seversem her şeyi oynarım. 'Keşke bunu ben oynasam' dediğim birçok karakter de oluyor. Benim oyunculukla ilgili sınırım da yok." açıklamasını yaptı.

3379527_5ac29844cfa8f955f496c7018dc8d8a3_640x640

"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile ilişkisini iş yoğunluğundan dolayı bitirdiği öne sürülen Şekerci, ayrılık hakkında konuşmak istemediğini ifade etti.
3379527_432dc3de13786e34d784af450b1dde82_640x640

Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Barışma söz konusu mu?" sorusuna, "Barışmalık bir şey yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Sıcağı sıcağına öyle 'Arkadaşız...' gibi konuşmalar yapmak da istemiyorum." yanıtını verdi.

3379527_e91b3d82d1886c8e1d6d1c0e1425f4e0_640x640

"ÇOCUK YAPMAK İSTİYORUM"

Ayrıca çocukları çok sevdiğini belirten Selin Şekerci, "Ben çocuk yapmayı istiyorum. Bir gün kısmetimde varsa çocuk yapmak için bir evlilik yapmayı düşünüyorum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebru Şallı'dan kötü haberEbru Şallı'dan kötü haber
Gülşen eşiyle sarmaş dolaş! Düşman çatlattılarGülşen eşiyle sarmaş dolaş! Düşman çatlattılar
Yıllar önceki görüntüleri gündem olan Demet Akalın'dan Gülşen'li cevap Yıllar önceki görüntüleri gündem olan Demet Akalın'dan Gülşen'li cevap
Anahtar Kelimeler:
Selin Şekerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yatacak

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Ne korona, ne omicron: Beyni iltihaplandırıyor! İlk ölümler bildirildi

Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti-CHP detayı!

Son seçim anketinde dikkat çeken AK Parti-CHP detayı!

İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!

İbn-i Sina yüz yıllar önce reçeteyi yazdı: Sürün, sarın, bekleyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.