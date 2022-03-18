Selin Şekerci'nin çocuk hasreti

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Selin Şekerci (32), önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden oyuncu, "Hava yağmurlu, beklemeyin." diyerek, mekandan çıkıp, röportaj yaptı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Şekerci, "Hava kapalı ya, neşeli hissedeyim diye pembe giydim." ifadelerini kullandı.

Son dönemde bol bol senaryo okuduğunu dile getiren oyuncu, "Spor yapıyorum, aç kalıyorum. Çölyak (Gluten) hastalığım var benim. Ona göre besleniyorum." diyerek, günlük rutinini anlattı.

"OYUNCULUKLA İLGİLİ SINIRIM YOK"

Yakın zamanda ekranlara döneceğini belirten Selin Şekerci, "Ben biraz fazla iş seçiyorum. Ben seversem her şeyi oynarım. 'Keşke bunu ben oynasam' dediğim birçok karakter de oluyor. Benim oyunculukla ilgili sınırım da yok." açıklamasını yaptı.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Kendisi gibi oyuncu olan İbrahim Selim ile ilişkisini iş yoğunluğundan dolayı bitirdiği öne sürülen Şekerci, ayrılık hakkında konuşmak istemediğini ifade etti.



Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Barışma söz konusu mu?" sorusuna, "Barışmalık bir şey yok. Birbirimizi çok seviyoruz. Sıcağı sıcağına öyle 'Arkadaşız...' gibi konuşmalar yapmak da istemiyorum." yanıtını verdi.

"ÇOCUK YAPMAK İSTİYORUM"

Ayrıca çocukları çok sevdiğini belirten Selin Şekerci, "Ben çocuk yapmayı istiyorum. Bir gün kısmetimde varsa çocuk yapmak için bir evlilik yapmayı düşünüyorum." dedi.

