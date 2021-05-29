Selvi Boylu Al Yazmalım filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Selvi Boylu Al Yazmalım filminin oyuncuları...

Hem unutulmaz müziği hem de hikayesi ve oyuncularıyla sinemada önemli bir yer edinmiş olan Selvi Boylum Al Yazmalım filmi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Türkan Şoray ve Kadir İnanır gibi usta oyuncuların rol aldığı Selvi Boylu Al Yazmalım filmi nerede ve ne zaman çekildi gibi sorular araştırılıyor. Peki Selvi Boylu Al Yazmalım filmi nerede çekildi?

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Selvi Boylum Al Yazmalım, Adana iline bağlı bulunan Osmaniye'de çekilmiştir. Filmin çekimlerinin gerçekleştirildiği Osmaniye'nin, Çukurova'nın doğusunda yer alan ve yüzölçümünün yarıya yakını ormanlık alan olan bir il olması filmin bazı sahnelerinde kendini belli etmektedir. Bir sahnede görülmekte olan Kastabala (Hierapolis) antik kenti de Osmaniye ili sınırlarında Karatepe – Aslantaş ören yerine gitmekte olan yol üzerinde bulunmaktadır. Film,1978 Antalya Altın Portakal Film Şenliği'nde en iyi ikinci film ödülüne layık görülmüştür. 1977 yılında çekimleri yapılan film, 1 Kasım 1978 tarihinde vizyona girmiştir.

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Türkân Şoray - Asya

Kadir İnanır - İlyas

Ahmet Mekin - Cemşit

Nurhan Nur - Gülşah

Cengiz Sezici - Can

Elif İnci - Samet

İhsan Yüce - Yakup

