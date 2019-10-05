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Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan doktora tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı, Mehmet Selim Güldal'a Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ilk beyin tümörü ameliyatını yapan Opr.

Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan doktora tebrik

Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ (Hakkari) (DHA) - HAKKARİ'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı, Mehmet Selim Güldal'a Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ilk beyin tümörü ameliyatını yapan Opr. Dr. Burak Bahadır ile hastane yönetimini ziyaret ederek tebrik etti.
Şemdinli'de bir hafta önce baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi şikayetlerle hastaneye gelen Mehmet Selim Güldal'ın (50) yapılan muayenelerinde beyninde kanama olduğu tespit edildi. Hemen tetkiklere başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Burak Bahadır, hastanın beyninde tümöre bağlı olarak kanama olduğunu tespit ederek ameliyata aldı. Başarılı geçen 6 saatlik ameliyatın ardından da Güldal, sağlığına kavuştu. Şemdinli de ilk defa yapılan bu ameliyat heyecana neden olurken, Kaymakamı Güven ve Belediye Başkanı Saklı da, Opr. Dr. Bahadır'ı ve hastane yönetimin ziyaret ederek tebrik etti.
Kaymakam Yakup Güven, ilçede ilk defa beyin tümörü ameliyatı yapıldığını, bunun büyük bir başarı olduğunu, Opr. Dr. Burak Bahadır ile hastane yönetimini tebrik ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Tahir Saklı ise bu ameliyatın ilçede yapılmasını kendileri için bir umut olduğunu belirtti.

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Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan doktora tebrikŞemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan doktora tebrikŞemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatını yapan doktora tebrik

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