Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Semeru Yanardağı'nda 2 patlama! Küller 500 metre yükseldi

Endonezya'da bulunan Semeru Yanardağı'nda aynı gün içinde 2 patlama meydana geldi. Dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 500 metreye yükseldiği ve güneybatı yönüne doğru hareket ettiği aktarıldı.

Semeru Yanardağı'nda 2 patlama! Küller 500 metre yükseldi

'Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan ve yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunan Endonezya'da hareketlilik yaşanıyor. Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 2 patlama meydana geldi.

Semeru Yanardağı nda 2 patlama! Küller 500 metre yükseldi 1

Antara News'ün haberine göre; yetkililer, yerel saatle 05.01'de meydana gelen patlamanın, yaklaşık 140 saniye sürdüğünü ancak görsel olarak kaydedilemediğini belirtti. İlk patlamanın ardından yerel saatle 09.28'de 145 saniye süren bir patlama daha yaşandığını aktaran yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 500 metreye yükseldiğini ve güneybatı yönüne doğru hareket ettiğini aktardı.

Semeru Yanardağı nda 2 patlama! Küller 500 metre yükseldi 2

TÜM FAALİYETLER YASAKLANDI

Yetkililer, Semeru Yanardağı'nın hala '2. uyarı' seviyesinde olduğunu belirterek, zirveye 8 kilometre mesafedeki Besuk Kobokan bölgesi boyunca güneydoğu kesiminde tüm faaliyetlerin yasaklandığını ifade etti.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mutfaklardaki nostaljik hazineler altın değerinde: Yer sofrası sinileri antikacıların gözdesi Oldu!Mutfaklardaki nostaljik hazineler altın değerinde: Yer sofrası sinileri antikacıların gözdesi Oldu!
Venedik'in sembolü olarak biliniyordu Çinli çıktı! Venedik'in sembolü olarak biliniyordu Çinli çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Endonezya Yanardağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

150 bin lira için gitmiş! Genç katil her şeyi anlattı

Semih Yalçın'dan Özgür Özel açıklaması! 'Geliyor gelmekte olan' diyerek seslendi... 'Musalla taş'lı gönderme

Semih Yalçın'dan Özgür Özel açıklaması! 'Geliyor gelmekte olan' diyerek seslendi... 'Musalla taş'lı gönderme

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın lüks villası satışa çıktı

Genç kadınlarla alem yapıyordu! Eski başbakanın lüks villası satışa çıktı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Uyurken sırtlanların saldırısına uğradı! Antalya'da aslan saldırısına uğrayan kişinin yaptığıyla aynı şeyi yaparak hayatta kaldı

Venedik'in sembolü olarak biliniyordu Çinli çıktı!

Venedik'in sembolü olarak biliniyordu Çinli çıktı!

Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü! Bütün izleri yok edildi

Rusya ziyaretinde dikkat çeken görüntü! Bütün izleri yok edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.