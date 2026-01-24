SPOR

Semih Kılıçsoy'dan Serie A'ya damga! Fiorentina'yı da boş geçmedi

Sezon başında Beşiktaş’tan İtalya Serie A ekibi Cagliari’ye kiralık olarak transfer olan ve maç süresini her geçen artıran Semih Kılıçsoy, Cagliari ile gollerine devam ediyor. Bu akşam Fiorentina deplasmanına konuk olan Cagliari, Semih Kılıçsoy'un golüyle maçta öne geçti. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Cagliari
İtalya Serie A'da Cagliari deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu. Semih Kılıçsoy'un ilk 11'de başladığı maçta dengeli giden karşılşamanın ilk yarısında Cagliari bulduğu golle ilk yarıyı önde kapattı.

SEMİH KILIÇSOY PERDEYİ AÇTI!

Semih Kılıçsoy dan Serie A ya damga! Fiorentina yı da boş geçmedi 1

Semih Kılıçsoy Cagliari'yi, Fiorentina deplasmanında 31.dakika da öne geçirdi. Sağ kanatta topla buluşan M.Palestra çok iyi bir orta açtı. Arka direkte topla buluşan Milli futbolcu Semih Kılıçsoy iyi bir kafa vuruşuyla kaleciyi avladı ve maçta skoru deplasman takımı 1-0'a getirdi.

YAVAŞ YAVAŞ AÇILIYOR...

Semih Kılıçsoy dan Serie A ya damga! Fiorentina yı da boş geçmedi 2

Genç yıldız Semih Kılıçsoy, sezon başında Beşiktaş’tan İtalya Serie A ekibi Cagliari’ye kiralık olarak transfer olduktan sonra İtalya’da adaptasyon sürecini sürdürüyor. 20 yaşındaki santrfor, Serie A’da şu ana kadar 15 maçta forma giyerken, bunların 7'sinde ilk 11'de şans buldu ve 3 gol kaydetti.

