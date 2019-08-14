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Semiha Yankı, Eurovision'a katıldığı elbise ile Çeşme'de sahne aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2019 22:31 | Son Güncelleme

1975 yılında Eurovision yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Semiha Yankı, yarışmada giydiği elbise ile Çeşme'de sahneye çıktı.

Semiha Yankı, Eurovision'a katıldığı elbise ile Çeşme'de sahne aldı

1975 yılında Kemal Ebcioğlu bestesi "Seninle Bir Dakika" adlı şarkı ile Türkiye birincisi seçilerek, Eurovision şarkı yarışmasına katılan Semiha Yankı, yarışmada giydiği elbise ile Çeşme'de konser verdi. Ünlü sanatçının, Kurban Bayramı'nın 3. günü Çeşme'de bir otelde verdiği konserini Salih Güney, Aynur Aydan, Erol Atar ve Çeşmeli ses sanatçısı Kurtul Akın da izledi. Coşkulu gecede Semiha Yankı, Salih Güney ile düet de yaptı.

"BU ELBİSEYİ SATIŞA ÇIKARACAĞIM, BAKALIM KİM ALACAK"

Hayranlarının şarkılarına eşlik ettiği gecede, Eurovision yarışmasında giydiği elbise ile şarkılarını seslendiren Yankı, "6 yıl sonra bu elbiseyi satışa çıkaracağım. Bakalım kim alacak?" dedi.
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"YAŞIMI SAKLAMAM"

Semiha Yankı, "61 yaşındayım. 36 yaşında kızım var. Yaşımı saklamam. Ama benim yaşımdakiler, hiçbir zaman 40'ın üzerine çıkmazlar. Yaşlarını saklarlar" diye konuştu. Gece geç saatlere kadar süren gece; Semiha Yankı, Salih Güney, Aynur Aydan, Erol Atar ve Kurtul Akın'dan oluşan Ünlüler Korosu'nun söylediği şarkılarla sona erdi.

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(İHA)

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semiha yankı Eurovision yarışması elbise

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