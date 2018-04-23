Semra Güzel’e sordular: ‘Kıvanç Tatlıtuğ mu yoksa Burak Özçivit mi?’

Keyifli dakikaların yaşandığı söyleşide, bir öğrencinin; “Kıvanç Tatlıtuğ mu yoksa Burak Özçivit’i mi?” sorusu herkesi güldürdü. Soru karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu, “Allah ikisini de sahibine bağışlasın ve mutlu etsin. Biri kara yağız delikanlı, diğeri boylu poslu güneş gibi delikanlı.

Her ikisi de başladıkları oyunculuk yolculuğunda büyük değişim gösterdiler. Onlarla aynı proje yer almak, beni gururlandırır” ifadelerini kullandı. Yaklaşık iki saat süren söyleşide, birçok soruyu cevaplayan ve etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Semra Güzel, yeni projelerinin de müjdesini verdi.