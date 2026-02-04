YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Şemşemok sofralara dönüyor: Şemşemok nasıl yapılır?

Türk mutfağının az bilinen ancak oldukça lezzetli hamur işi yemeklerinden biri olan şemşemok, iç harcı ve kendine has yapımıyla dikkat çekiyor. Özellikle Anadolu’nun bazı yörelerinde yapılan bu lezzet, hem haşlanarak hem de kızartılarak tüketilebilir. İşte şemşemok tarifi...

Şemşemok sofralara dönüyor: Şemşemok nasıl yapılır?
Sedef Karatay Bingül
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 7
Hazırlık Süresi 35dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon -

Şemşemok, dışı yumuşacık içi bol dolgulu lezzet olarak mutfağınızın vazgeçilmezi haline gelebilir. Şemşemok tarifini evde denemek isteyenler için ayrıntılara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

MALZEMELER

  • İÇ HARCI İÇİN:
  • 300 gr yağsız dana eti (küçük doğranmış veya kıyma)
  • 1 su bardağı pirinç
  • 2 su bardağı kaynar su
  • 2 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)
  • 50 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kuru nane
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • HAMURU İÇİN:
  • 3 su bardağı un
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı su (kontrollü ekleyin)

TARİF

  • Şemşemok yapımının ilk aşamasında iç harç hazırlanıyor. Küçük doğranmış dana etleri tavaya alınarak kısık ateşte yumuşayana kadar pişiriliyor.
  • Etler suyunu çekip pişerken, hamur malzemeleri bir araya getirilip yoğuruluyor ve üzeri örtülerek dinlenmeye bırakılıyor.
  • Etler piştikten sonra üzerine yemeklik doğranmış kuru soğan, yıkanmış pirinç ve baharatlar ekleniyor.
  • Tüm malzemeler karıştırıldıktan sonra kaynar su ilave ediliyor, tencerenin kapağı kapatılıyor ve pirinçler yumuşayana kadar pişiriliyor.
  • Ocaktan alındıktan sonra ince kıyılmış maydanoz eklenip karıştırılıyor ve iç harç soğumaya bırakılıyor.
  • Dinlenen hamur eşit parçalara bölünüyor ve merdane yardımıyla açılıyor. Bir bardak ya da kalıp kullanılarak yuvarlak parçalar kesiliyor.
  • Ortalarına hazırlanan iç harç konularak kenarları dikkatlice kapatılıyor ve şemşemoklara şekil veriliyor.
  • Son aşamada hazırlanan şemşemoklar isteğe bağlı olarak ya kaynar suda haşlanıyor ya da kızgın yağda kızartılıyor.
  • Sıcak servis edilen şemşemok, özellikle yoğurtla birlikte tüketildiğinde daha da lezzetli hale geliyor.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pazarda satılıyor, yiyenler küçük insanlar görüyor! Bu mantar hastanelik ediyorPazarda satılıyor, yiyenler küçük insanlar görüyor! Bu mantar hastanelik ediyor
Market raflarından kayboluyor: Artık satılmayacak!Market raflarından kayboluyor: Artık satılmayacak!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
içli köfte tarifi Hamur Pratik yemek tarifleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

İstanbul zirvesinin adresi değişti! Trump teklifi kabul etti

Seyfülislam Kaddafi suikast sonucu öldürüldü!

Seyfülislam Kaddafi suikast sonucu öldürüldü!

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

N'Golo Kante resmen Fenerbahçe'de! Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 6 ismin testi pozitif çıktı

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yatırım! Sivas ve Karaman'a kurulacak

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

Altın geri döndü: O seviye tekrar aşıldı! 2008'den bu yana ilk

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.