Sen Anlat Karadeniz 11. son bölüm izle: Düğün mü cenaze mi? (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Sen Anlat Karadeniz 11. son bölümü dün geceye damgasını vurdu. Osman Sınav'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Sen Anlat Karadeniz son bölümde herkesle helalleşen Deli Tahir, alargada beklettiği gemide Vedat'ı ayaklarından astı. Kafasına dayadığı silahın tetiğine basacakken Vedat'ın dur sana birşey anlatacağım sözleri ile duraklar. Vedat, Tahir'e ne anlattı bilinmiyor ama Tahir, öldürmekten vazgeçti. Kelepçelenen Tahir'den sonra Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölüm fragmanında bu sefer de Nefes, silahını Vedat'a doğrultuyor. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm ve yeni bölüm fragmanı...

SEN ANLAT KARADENİZ 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Atv'de dün akşam ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz son bölümü izleyenlerin nefesini kesti. 11. bölümde Tahir, Vedat'ı kaçırıp öldürmek istemektedir. Tek tek herkesle helalleşen Tahir, Vedat'ı gemiye götürüp kafasına silahı dayar. Fakat Cemal Kaptan'ın görmesi ve abisi Mustafa'ya haber vermesi sonrasında onu da bağlamak zorunda kalır. Tahir, Vedat'ın kafasına silahı dayadıktan sonra tetiği çekecekken Vedat "Birşey anlatacağım" diyerek durdurur. Vedat'ın Tahir'e ne anlattığı bilinmiyor fakat onu öldürmekten alıkoyacak neler anlattı merak ediliyor. Tahir, Vedat'ı öldürmedi ama yine de hapise girdi.