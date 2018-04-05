Sen Anlat Karadeniz 11. son bölüm izle: Düğün mü cenaze mi? (Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Sen Anlat Karadeniz 11. son bölümü dün geceye damgasını vurdu. Osman Sınav'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı Sen Anlat Karadeniz son bölümde herkesle helalleşen Deli Tahir, alargada beklettiği gemide Vedat'ı ayaklarından astı. Kafasına dayadığı silahın tetiğine basacakken Vedat'ın dur sana birşey anlatacağım sözleri ile duraklar. Vedat, Tahir'e ne anlattı bilinmiyor ama Tahir, öldürmekten vazgeçti. Kelepçelenen Tahir'den sonra Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölüm fragmanında bu sefer de Nefes, silahını Vedat'a doğrultuyor. İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm ve yeni bölüm fragmanı...
Atv'de dün akşam ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz son bölümü izleyenlerin nefesini kesti. 11. bölümde Tahir, Vedat'ı kaçırıp öldürmek istemektedir. Tek tek herkesle helalleşen Tahir, Vedat'ı gemiye götürüp kafasına silahı dayar. Fakat Cemal Kaptan'ın görmesi ve abisi Mustafa'ya haber vermesi sonrasında onu da bağlamak zorunda kalır. Tahir, Vedat'ın kafasına silahı dayadıktan sonra tetiği çekecekken Vedat "Birşey anlatacağım" diyerek durdurur. Vedat'ın Tahir'e ne anlattığı bilinmiyor fakat onu öldürmekten alıkoyacak neler anlattı merak ediliyor. Tahir, Vedat'ı öldürmedi ama yine de hapise girdi.
Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm fragmanında bu sefer Nefes, Vedat'ı öldürmek için yanına gidiyor. Fakat Vedat, Nefes'e karşı Tahir kozunu oynar. Vedat "Tahir'in hapisten çıkması da uzun süre orada kalması da benim elimde" diyerek onu tehdit eder. Şimdi Nefes ne yapacak? Tahir'i kurtarmak için Vedat ile evlenecek mi yoksa onu öldürecek mi?
Sen Anlat Karadeniz son bölümde; mahkemenin şiddet uygulayan bir babaya velayet vermeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını iddia eden bir dava dilekçesi hazırlamıştır. Böylece Nefes'in şiddet iddialarını uydurduğunu kanıtlamaya çalışacaktır. Berrak'ın verdiği ilaç yüzünden halüsinasyonlar gören Nefes, Tahir'in zoruyla psikolojik destek almaya başlar. Ancak bu süreçte duyduğu bir şey, Tahir'i delirtir. Artık onun için tek bir yol kalmıştır; Vedat'ı Karadeniz'e gömmek. Vedat'ı öldürmekle arasındaki tek engel ise inancıdır.
"Beni öldürmeyeceksin Tahir!" #endelitahir— atv (@atvcomtr) 4 Nisan 2018
Mustafa'nın Yiğit'i kurtarmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar erken gelmiştir. Hiçbirinin Tahir'in delice planından haberi yoktur.
Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle
Tahir herkesle sezdirmeden vedalaşır. Tahir, gece yarısı kaçırdığı Vedat'ı gemiye götürür ve denizin ortasına açılır. Kafasına dayadığı silahı sıkacakken Vedat'ın "Birşey anlatacağım" sözleri sonrasında vazgeçiyor. Vedat, Tahir'e ne anlattı bilinmiyor. Fakat Tahir'i bu işten vazgeçirecek kadar önemli birşeyler anlattığı kesin. Vedat'ı öldürmekten vazgeçen Tahir, polise teslim oluyor.
Tahir tutuklanıyor! #endelitahir pic.twitter.com/CvlvhkHqW3— atv (@atvcomtr) 4 Nisan 2018
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