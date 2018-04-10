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Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölüm: Ben hapisten nasıl çıktım?

DİZİ HABERLERİ  | 10.04.2018 14:57 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında hayranları ile buluşacak. Yayınlandığı ilk günden itibaren izlenme rekorları kıran dizi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde heyecan yine dorukta olacak. Dizinin son bölümünde Tahir, Vedat'ı kaçırmış ve öldürmek istemiştir fakat ona söyledikleri serbest bırakmasını sağlamıştı. Bu yüzden hapise düşen Tahir, nasıl çıktığını merak etmektedir. Nefes teklifi kabul mü etti? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm özeti, fragmanları haberimizde.

Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölüm: Ben hapisten nasıl çıktım?

Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Atv'de çarşamba akşamları ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu tarafından canlandırılan Tahir ile Nefes'in aşkı muradına erecek mi? Geçen hafta Sen Anlat Karadeniz'de Tahir, Nefes'e yaptıklarından dolayı Vedat'ı kaçırmış ve kafasına silahı dayamıştı. Tam vuracakken Vedat'ın söylediği bazı şeyler, onu serbest bırakmasını sağladı. Daha sonrasında ise Tahir hapise düştü. Tahir'in hapisten çıkmasını isteyen Nefes, Vedat'ın teklifini kabul mü etti? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

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