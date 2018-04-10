Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölüm: Ben hapisten nasıl çıktım?

Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Atv'de çarşamba akşamları ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler olacak? Ulaş Tuna Astepe ile İrem Helvacıoğlu tarafından canlandırılan Tahir ile Nefes'in aşkı muradına erecek mi? Geçen hafta Sen Anlat Karadeniz'de Tahir, Nefes'e yaptıklarından dolayı Vedat'ı kaçırmış ve kafasına silahı dayamıştı. Tam vuracakken Vedat'ın söylediği bazı şeyler, onu serbest bırakmasını sağladı. Daha sonrasında ise Tahir hapise düştü. Tahir'in hapisten çıkmasını isteyen Nefes, Vedat'ın teklifini kabul mü etti? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanları ve özeti...

SEN ANLAT KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Sen buraya ait değilsin, seni çıkarmanın bir yolu olmalı!''#SenAnlatKaradeniz yeni bölümüyle yarın 20.00'de #atv'de! pic.twitter.com/EXsAz48ne0 — atv (@atvcomtr) 10 Nisan 2018

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.